قطر تقدم مساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا بنحو 70 مليون دولار

أعلنت قطر، الخميس، أنها قدمت مساعدات إنسانية لضحايا زلزال تركيا وسوريا بنحو 70 مليون دولار، بينما تتابع أولويات دعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين.

جاء ذلك في إحاطة صحفية قدمها المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مقر الوزارة بالدوحة.

وذكر الأنصاري أن حجم مساعدات قطر الإنسانية لضحايا الزلزال في تركيا وشمال سوريا بلغ نحو 253 مليون ريال أي ما يعادل 70 مليون دولار تشمل مساعدات غذائية وطبية وغيرها موضحا أن الدوحة تواصل في ذات الوقت متابعة الأولويات الميدانية لدعم جهود الإنقاذ ورفع المعاناة عن المتضررين.

ولفت المسؤول القطري إلى أن حملة “عون وسند” الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال جمعت في ليلة واحدة 168 مليون ريال بما فيها تبرع أمير قطر بمبلغ 50 مليون ريال لصالح الحملة.

وقال الأنصاري إن عدد رحلات الجسر الجوي وصلت حتى الآن إلى 30 رحلة محملة بأكثر من 600 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية.

وأوضح أنه تم شحن 650 وحدة سكنية جاهزة من المنازل المتنقلة من جملة 10 آلاف منزل متنقل يجري التخطيط لنقلها وإيصالها للموانئ التركية في أسرع وقت ممكن.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية@majedalansari

: 253 مليون ريال مساعدات قطر الإنسانية لضحايا الزلزال 🔗لقراءة المزيد: https://t.co/u80EkLnFEk#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/pxr3ea2wra — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 16, 2023

وحول الدعم القطري للشعب السوري، أفاد الأنصاري بأن صندوق قطر للتنمية قدم دعما إلى عمليات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال.

وأشار إلى وجود صعوبات لوجستية في الوصول لبعض المناطق شمال سوريا، وحاولت قطر قدر الإمكان أن تقوم بجهد يدعم جهود الإنقاذ ورفع معاناة المتضررين.

ومنذ الساعات الأولى للزلزال هرعت الدوحة إلى تقديم المساعدة عبر جسر جوي يحمل فريقا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية وتوالت بعدها حملات التبرع الرسمية والشعبية.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.