فيفا يخصص مليون دولار مساعدات إنسانية لتركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة عن تخصيص مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقال الفيفا في بيان رسمي نشره في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إنه استشار الاتحادين التركي والسوري لكرة القدم ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية، مضيفًا “ستوجه المساعدات لشراء وتوزيع مواد إنسانية أساسية بجانب توفير أماكن إيواء عاجلة ومؤقتة والحماية”.

The FIFA Foundation is to provide USD 1 million in aid to victims of the earthquakes in Türkiye and Syria.

All of our thoughts are with those who have been affected ❤️

— FIFA (@FIFAcom) February 17, 2023