فيفا يخصص مليون دولار مساعدات إنسانية لتركيا وسوريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة عن تخصيص مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقال الفيفا في بيان رسمي نشره في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إنه استشار الاتحادين التركي والسوري لكرة القدم ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية، مضيفًا “ستوجه المساعدات لشراء وتوزيع مواد إنسانية أساسية بجانب توفير أماكن إيواء عاجلة ومؤقتة والحماية”.

The FIFA Foundation is to provide USD 1 million in aid to victims of the earthquakes in Türkiye and Syria. All of our thoughts are with those who have been affected ❤️ — FIFA (@FIFAcom) February 17, 2023

وتابع “سيواصل الفيفا التعاون مع الاتحادين التركي والسوري بينما يراقب الموقف لاتخاذ إجراءات لاحقة”، استمرارًا لجهود الفيفا لمساعدة ضحايا الزلزال في البلدين.

وينضم الفيفا بذلك إلى اتحادات رياضية عديدة تبرعت بمبالغ مالية لدعم البلدين المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا والشمال السوري قبل 12 يومًا.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي إنها ستتبرع بمليون جنيه إسترليني (1.19 مليون دولار) بينما تبرع الاتحاد الأوربي (اليويفا) ومؤسسته للأطفال بمبلغ 200 ألف يورو مبدئيًا (212 ألف دولار) لضحايا الزلزال في البلدين.

وفجر الاثنين 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال في البلدين لأكثر من 41 ألفًا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين.