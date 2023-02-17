رويترز: مصر تعين 5 بنوك لإصدارها الأول من الصكوك الدولارية

أظهرت وثيقة، اليوم الجمعة، أن مصر عينت 5 بنوك لبيع أول إصدارتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأظهرت الوثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي، وسيتي وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول و(إتش إس بي سي). وستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين بدءًا من اليوم، حسبما أشارت الوثيقة نفسها.

وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل 3 سنوات -لا تقل عن 500 مليون دولار عادة- وفق ظروف السوق.

وعصفت أزمة بالأوضاع المالية لمصر غير المستقرة بالفعل بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في نزوح استثمارات أجنبية ضخمة من الأسواق المالية المصرية.

ودفعت الأزمة مصر إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها 4 سنوات بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وأعلِنت تفاصيلها النهائية، في ديسمبر/كانون الأول المنقضي.

وبلغ معدل الفائدة الثابت للسندات الدولية المستحقة هذا الشهر 5.577%.

وقال محللون لرويترز “سيكون من الصعب على مصر تمديد أجلها بمستويات قريبة من هذا النطاق بعد رفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة 4.5% على مدى السنة الماضية، وبعدما خفضت وكالة (موديز) للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر السيادي درجة”. وأضاف المحللون أنهم يرجح أن يطالب مستثمرو الصكوك بعوائد أعلى.

وخفضت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، في 7 فبراير/شباط الجاري، تصنيفات الحكومة المصرية لمصدري العملات الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل من B2 إلى B3، وعدّلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وفي 7 ديسمبر الماضي، قال محمد معيط وزير المالية لوكالة رويترز إن الوزارة تخطط لمزيد من القروض الخارجية عبر إصدار صكوك سيادية تتراوح قيمتها بين 1.5 و2.5 مليار دولار، مضيفًا أن الوزارة تتأهب لإصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الماضي.