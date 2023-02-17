جماهير نادي طرابزون سبور تحيي فرق الإنقاذ بلافتة مميزة واللاعبين يهدون هدف الفوز لتركيا

وجهت جماهير نادي طرابزون سبور التركي شكرا خاصا لرجال الإنقاذ ورفعت لافتة كبيرة تحمل صورهم، تضامنًا معهم ودعمًا لمجهودهم الذي يبذلونه منذ بداية الكارثة لإنقاذ الضحايا في المناطق المتضررة من الزلزال.

وجاء ذلك في أول مباراة في تركيا بعد الزلزال، وقد جمعت هذه المباراة بين نادي طرابزون سبور وبازل السويسري في إطار منافسات دوري المؤتمر الأوروبي مساء أمس الخميس.

في أول مباراة بتركيا بعد الزلزال.. لافتة تضامن مع رجال الإنقاذ 🇹🇷🫶 في مباراة نادي طرابزون سبور التركي مع فريق بازل السويسري بدوري المؤتمر الأوروبي#الجزيرة_مباشر #تركيا #زلزال_تركيا pic.twitter.com/Qj5czjqOXK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2023

وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم الاثنين 6 فبراير/ شباط الماضي، عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والعالقين تحت الأنقاض.

ولا تزال فرق الإنقاذ التركية تواصل جهودها لليوم الـ12 على التوالي ليل نهار، وتسابق الزمن للبحث عن ناجين تحت ركام المباني المدمرة.

Tribün gelirlerinin deprem bölgesine aktarılacağı Basel maçına yoğun ilgi gösterip #TekYürek olduğumuzu bir kez daha gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına teşekkür ederiz.#HepBirlikteKazandık 🇹🇷 pic.twitter.com/fc92swqVAS — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 16, 2023

كما توافدت جماهير النادي التركي إلى ملعب ناديهم حاملين معهم ألعابًا لإهدائها إلى الأطفال في المناطق المتضررة من الزلزال.

وقال رئيس رابطة مشجعي طرابزون سبور محمد فندقجي، إن الرابطة أطلقت هذه الحملة بعد التشاور مع خبراء نفسيين، بغية تقديم الدعم النفسي للأطفال في المناطق المنكوبة.

وشارك طرابزون سبور عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورًا من احتفال كل لاعبي الفريق بهدف الفوز عن طريق رفع قميص بلون العلم التركي تضامنًا مع ضحايا الزلزال.

وبعد تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ذهب جميع لاعبي طرابزون لرفع القميص الذي يحمل ألوان العلم التركي والاحتفال به أمام الجماهير في معقل الفريق “شينول جونيش ستاديوم”، ثم اختتم اللقطة حارس مرمى الفريق أورجان تشاكير بتقبيل القميص.

ونشر تشاكير صور الاحتفال عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، معلقا “إنه وقت صعب، نحن نفوز بمباراة أوربية مهمة للغاية، ولكن الأهم من ذلك هي هذه الوحدة والتضامن”.

Öyle zor bir zaman ki… Çok önemli bir avrupa maçını kazanıyoruz ama daha önemlisi,en önemlisi,bu birlik ve beraberlik.Ülkemizi,milletimizi biraz olsun mutlu edebildiysek,bir tebessüm oluşturabildiysek yüzlerde,işte o en büyük galibiyet,en büyük kazanç. #HepBirlikteKazandık 🇹🇷 pic.twitter.com/SG44J2wJWl — Uğurcan Çakır (@cakirugurcan96) February 16, 2023

وتفاعلت أندية تركية مع اللقطة مشيدة باللفتة التي فعلها لاعبو طرابزون في مباراة أوروبية مهمة وأمام العالم، لدعم تركيا في مواجهة الأزمة التي تمر بها إثر الزلزال.