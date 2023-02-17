بعد 278 ساعة من الزلزال.. إنقاذ رجل أربعيني في هاطاي التركية (فيديو)

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الجمعة، من انتشال شخص أربعيني بعد قضائه 278 ساعة تحت أنقاض الزلزال في ولاية هاطاي، جنوبي البلاد.

وأنقذت الفرق الإنقاذ المواطن التركي هاكان ياسين أوغلو (45 عامًا) من تحت ركام منزله المدمر.

ونُقل ياسين أوغلو إلى المستشفى فور انتشاله لمتابعة حالته الصحية.

معجزة جديدة.. لحظة إنقاذ شخص في هطاي التركية بعد 278 ساعة من الزلزال تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال المواطن هاكان ياسين أوغلو (45 عاما) بعد قضائه 278 ساعة تحت أنقاض الزلزال في ولاية هطاي، جنوبي البلاد. pic.twitter.com/k7G7wzIFxG — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 17, 2023

وفي مؤتمر صحفي، قال فؤاد اقطاي نائب الرئيس التركي إن “بوارق الأمل تحفزنا على مواصلة البحث عن ناجين وإنقاذهم”.

وأضاف “لا يزال لدينا أمل في العثور على ناجين تحت الأنقاض. الجميع يبذل كل طاقته، ولم تنسحب المعدات من الميدان، نواصل العمل ونسعد بالعثور على أحياء، وإن كانت سعادة منقوصة جراء هذه الكارثة”.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى تضرر 597 ألف منزل جراء الزلزال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وزارة الصحة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الأوبئة في المدن المنكوبة.

وأمس الخميس، نجحت طواقم الإغاثة التركية من إنقاذ محمد علي شاكر أوغلو (26 عامًا) ومصطفى أوجي (34 عامًا) في مدينة أنطاكيا مركز ولاية هاطاي، بعد مضي 261 ساعة على الزلزال.

وفي اليوم ذاته، نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ الفتاة ألينا أولماز من تحت أنقاض مبنى منهار بولاية كهرمان مرعش بعد مضي 248 ساعة، في اليوم الحادي عشر لكارثة الزلزال.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.