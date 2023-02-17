الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويصيب 4 بالرصاص الحي في الضفة (فيديو)

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بعد اعتقال 7 فلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية، أصيب خلالها 4 بالرصاص الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، و3 شبان من مخيم جنين للاجئين على حاجز عسكري، واعتُقل شابان بعد مداهمة منزليهما في شرق القدس، واعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي على أحدهما بالضرب.

وفي السياق، أصيب 3 ناشطين فلسطينيين بالرصاص المعدني في كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، وبيتا وبيت دجن وقريوت بمحافظة نابلس (شمال)، وأصيب أجنبي برصاص الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن إصابة عشرات بحالات اختناق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن حملة اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية لملاحقة مطلوبين لأجهزته الأمنية، على حد تعبيره.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص المعدني لمتضامن أجنبي في بلدة بيت دجن وعشرات بحالات اختناق.





وقال مراد شتيوي -منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم- في بيان إن 3 إصابات سجلت بالرصاص المعدني، بينهم متضامن أجنبي وعشرات آخرين بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الذي يقوم بتفريق المتظاهرين وملاحقتهم داخل بلداتهم.

ويواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل خطوات “العصيان” الجماعي ضد إدارة السجون، لليوم الرابع على التوالي، ردًا على إعلانها البدء بتطبيق إجراءات أوصى بها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي للتضييق عليهم.

وتعتقل إسرائيل 478 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 160 طفلًا، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إداريًا، وفق إحصاء فلسطيني رسمي.

وتفيد بيانات حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.