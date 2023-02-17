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إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في تركيا بعد 11 يوما من الزلزال (فيديو)

17/2/2023

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج طفل من تحت أنقاض المنزل الذي يقطنه في ولاية هاطاي، بعد مضي 11 يوما على وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

واستطاع فريق الإنقاذ إخراج الطفل عثمان حلبية (14 عاما) في حي أكينجي بولاية هاطاي من تحت ركام المنزل بعد 260 ساعة من الزلزال، وتم نقله من قبل الطواقم الطبية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على تويتر” عثمان البالغ 14 عاما بيننا مجددا بعد جهود جبارة” عقب 260 ساعة من وقوع الزلزال.

وأكد أن الطفل عثمان يلقى الرعاية الصحية حاليا في مستشفى مصطفى كمال بولاية هاطاي، وقال “أقف إلى جانب صغيرنا نيابة عن الجميع”.

من جانبه هنّأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فريق الإنقاذ الذي استطاع انتشال الطفل، وزار صويلو مكان عمل فريق الإنقاذ بمدينة أنطاكيا مركز ولاية هاطاي والتقى أفراد الفريق.

واستمع صويلو إلى شرح من الفريق عن سير أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة، وطريقة انتشالهم للطفل من تحت الركام، كما هنأ الوزير فرق الإغاثة على تفانيهم في أعمال البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أن جهودهم تتوج بإنقاذ الأرواح.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر