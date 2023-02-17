إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في تركيا بعد 11 يوما من الزلزال (فيديو)

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إخراج طفل من تحت أنقاض المنزل الذي يقطنه في ولاية هاطاي، بعد مضي 11 يوما على وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

واستطاع فريق الإنقاذ إخراج الطفل عثمان حلبية (14 عاما) في حي أكينجي بولاية هاطاي من تحت ركام المنزل بعد 260 ساعة من الزلزال، وتم نقله من قبل الطواقم الطبية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، على تويتر” عثمان البالغ 14 عاما بيننا مجددا بعد جهود جبارة” عقب 260 ساعة من وقوع الزلزال.

14 yaşındaki Osman 260’ıncı saatte, yoğun çabaların sonucunda tekrar aramızda. Şu an Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesinde ilk tıbbi müdahalesi gerçekleştiriliyor. Hepimiz adına yavrumuzun yanındayım. pic.twitter.com/4S5aXp6lMc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023

وأكد أن الطفل عثمان يلقى الرعاية الصحية حاليا في مستشفى مصطفى كمال بولاية هاطاي، وقال “أقف إلى جانب صغيرنا نيابة عن الجميع”.

من جانبه هنّأ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فريق الإنقاذ الذي استطاع انتشال الطفل، وزار صويلو مكان عمل فريق الإنقاذ بمدينة أنطاكيا مركز ولاية هاطاي والتقى أفراد الفريق.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Hatay Antakya'da, devam eden arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu pic.twitter.com/D7Tp0jZzW8 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 16, 2023

واستمع صويلو إلى شرح من الفريق عن سير أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة، وطريقة انتشالهم للطفل من تحت الركام، كما هنأ الوزير فرق الإغاثة على تفانيهم في أعمال البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أن جهودهم تتوج بإنقاذ الأرواح.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.