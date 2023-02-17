أطباء: الرئيس الأمريكي بايدن يتمتع بصحة جيدة وهو “لائق للعمل”

أعلن الأطباء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاما) بصحة جيدة ويتمتع باللياقة اللازمة للعمل، وذلك بعد فحص طبي تضمن إعلان عدم معاناته من أعراض طويلة الأمد لكوفيد-19 الذي أصيب به العام الماضي.

وأكّد الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي في تقرير طبّي نشره البيت الأبيض، أمس الخميس، أنّ بايدن يتمتّع “بصحة جيّدة وبالنشاط وقادر” على أداء واجباته.

وقال الطبيب كيفن أوكونور في تقريره إنّ “الرئيس بايدن لا يزال يتمتّع بالصحة والنشاط، وهو رجل يبلغ من العمر 80 عاما وقادر على تنفيذ مهامه الرئاسية، بما في ذلك مهامه بوصفه رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلّحة”.

وأضاف الطبيب الذي يتابع الحالة الصحية لبايدن منذ أكثر من 10 سنوات أنّه خلص إلى هذه النتيجة بناء على سلسلة فحوص أجراها للرئيس، بينها “فحص عصبي مفصّل للغاية”.

إزالة ورم

وبحسب التقرير، فقد أزيل من صدر الرئيس بايدن “ورم” جلدي سيتمّ إخضاعه لفحص مخبري للتحقّق ممّا إذا كان حميدًا أو خبيثًا.

وفيما عدا ذلك، أكّد الطبيب في تقريره أنّ بايدن -الرئيس الأكبر سنًّا في تاريخ الولايات المتّحدة- لا يعاني سوى 3 حالات مرضية طفيفة يتعالج منها بـ3 عقاقير بناء على وصفات طبية.

والحالات الثلاث هي “الرجفان الأذيني غير الصمّامي” وهي حالة قلبية “مستقرّة” بعد العلاج، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وهي حالة يتمّ تصحيحها عن طريق العلاج، وأنواع من الحساسية.

وبحسب ما ذكر التقرير فإنّ الفحص الطبي الأخير الذي خضع له بايدن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 أظهر أنّ الرئيس يعاني من عارضين صحّيين هما تصلّب في المشي وسعال متكرر ناجم عن ارتجاع معدي مريئي، وكلا الحالتين “مستقرة”.

اهتمام كبير بالفحص الطبي

وحظي الفحص الطبي بمتابعة كبيرة؛ إذ جاء في حين يستعد بايدن للترشح المتوقع لولاية ثانية عام 2024، وأفاد ملخص الفحص أن بايدن ليس لديه أي أعراض طويلة الأمد لكوفيد، وأن “مشيته المتيبسة” لم تزدد سوءًا منذ فحصه الأخير في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021.

وقال بايدن إن فحصه سار بشكل جيد، وقال لشبكة أخبار أمريكية “سار كل شيء على ما يرام، الحمد لله على الهبات الصغيرة”.

وكانت جلسة بايدن مع الأطباء التي استمرت 3 ساعات في مركز (والتر ريد) الطبي العسكري في ضاحية بولاية ماريلاند، هي ثاني فحص شامل له منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021.

وقال ملخص الفحص إن بايدن يتناول دواء (كريستور) ليحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول، و”مضادًّا للتخثر للتعامل مع الرجفان الأذيني الذي لا يزال بدون أعراض، وعلاجًا للحساسية الموسمية وارتجاع المريء”.

وكشف الطبيب أن تصلب ظهر بايدن ناتج عن التهاب مفاصل العمود الفقري، وقال “مشية الرئيس ما زالت متصلبة لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي”.