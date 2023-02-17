“أتمنى خلعه لأنه يهين النساء”.. ممثل تونسي يهاجم الحجاب ويثير غضبا واسعا (فيديو)

أثار الممثل المسرحي التونسي محمد كوكة ، جدلًا واسعًا بسبب مهاجمته للحجاب، وتصريحه بكرهه الشديد له “لأنه يهين المرأة ويحط من شانها”، على حد تعبيره.

وقال كوكة خلال استضافته على قناة التاسعة التونسية “لدي كره في الدم للحجاب، ولو تعترضني امرأة أتمنى أن أخلعه من فوق رأسها لأنه إهانة للنفس البشرية وحطٌّ من كرامتها”.

وذكر الممثل “أن الحجاب وراثة من مجتمعات متمسكة بعادات وتقاليد بالية مصدرها ديني”، ويجعلها “كأنها أدنى قيمة من الرجل كما أنه نكران لإنسانية المرأة”.

وليست هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها محمد كوكة عن مواقف سجالية، فقد سبق أن صرّح بأنه “يفضل أن تُحرق جثته على أن تعود للتراب بعد موته”.

ولم يتقبل أغلب النشطاء على مواقع التواصل مواقف كوكة وتصريحاته، ونشروا تدوينات تراوحت بين السخرية والتنديد والغضب.

وكتب الناشط السياسي خالد شوكات معلقًا على تصريحه “محمد كوكة يكره المحجّبات ويحبّ البقر”، في إشارة إلى قوله بأنه أصبح نباتيًا ويشفق على الأبقار من الأكل والذبح.

وأضاف شوكات “أليس من الانسانية التي يجب أن نتعلمها كذلك نبذ الكراهية واحترام الاختلاف وقبول اختيارات البشر في أن يلبسوا ما يتفق مع قناعاتهم الدينية، ومن ذلك احترام حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب.. أتسع قلوبنا البقر فيصفّق لنا عتاة الحداثة إعجاباً. ولا تسع حجاب النساء المسلمات”.

وقال الصحفي طارق عمراني “من العيب أن يمر خطاب كهذا في التلفزة. هذا خطاب عنصري وفاشي وعنيف”.

وأعاد المدون والنائب السابق زياد الهاشمي نشر فيديو للفنانة التونسية ليلى الشابي التي قالت إنها تعرضت للاحتيال من طرف كوكة بعد مشاركتها إياه عملًا فنيًا، ورفض تسديد أجرها، وكتب “قولوا لمحمد كوكة الي يحب يحرر المرأة من الحجاب بربي نقص من سرقة المرأة في فلوسها يا قلاب وأعطيها حقها”.

وكتب الناشط محمد بن نصر “كل الاحترام والتقدير لمحمد كوكة لأنّه رجل حر ولا ينافق”.

وأضاف قائلًا “نريد مواقف واضحة من قضايا الدين والسياسة. قتلتنا الرجرجة. لم يطل عمر الانقلاب الا بها”.