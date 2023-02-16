شاهد: لحظة انفجار مدفأة قرب وزير الصحة التركي أثناء لقائه مسعفين في مناطق الزلزال

نجا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس من حادث مروع، بعد ما انفجرت مدفأة بالقرب منه والوفد المرافق له أثناء زيارة مناطق تجمع المتضررين من الزلزال.

وأظهر مقطع فيديو بثه صحفيون أتراك وحقق ملايين المشاهدات، لحظة انفجار المدفأة قرب وزير الصحة أثناء حديثه مع مجموعة من المسعفين في مناطق الزلزال، بولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وكان وزير الصحة التركي قد قام بزيارة إلى مخيمات تأوي المتضررين من الزلزال.

Biraz önce sağlık personelini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ateş başında ısınan sağlık personeli ile sohbet ederken yaşadığımız an. pic.twitter.com/BHezb1qxH9 — Adem Metan (@AdemMetan) February 15, 2023

وعلى صعيد متصل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 36 ألفا و187، مشيرةً إلى إجلاء 216 ألفا و347 شخصاً من المناطق المتضررة.

ولفتت إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري، مضيفةً أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 108 آلاف و68 شخصاً.