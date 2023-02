نائب بلجيكي يرفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان أمام السفير الإسرائيلي

قام النائب البلجيكي نبيل بوكيلي الذي ينتمي لأصول مغربية، برفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان الفيدرالي البلجيكي خلال جلسة عامة للبرلمان، احتجاجًا على قرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة الثنائي اليميني بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير بحظر الأعلام الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وقال النائب عن حزب العمال البلجيكي عبر حسابه على تويتر: “كان من أوائل القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة حظر العلم الفلسطيني. أعربت اليوم عن دعمي للشعب الفلسطيني من خلال التلويح بعلمهم في البرلمان البلجيكي أمام السفير الإسرائيلي”.

وأشاد مغردون بتصرف النائب نبيل بوكيلي معتبرين إنه أوصل رسالته خصوصًا لوزير الأمن القومي الإسرائيلي يإتمار بن غفير.

وأعادت منظمة فلسطين “ديب دايف”، نشر تغريدة النائب نبيل بوكيلي، وأشادت بتضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني.

