مسلمو الروهينغيا يقدمون مساعدات لمتضرري زلزال تركيا رغم إمكانياتهم المحدودة (فيديو)

قدم مسلمو الروهينغيا اللاجئون في بنغلاديش، مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال في تركيا، رغم قلة إمكانياتهم.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال اللاجئ الروهينغي ساهات زيا هيرو “إن تركيا تعد من أهم مصادر الدعم بالنسبة لنا منذ بدء أزمتنا، فكيف نبقى مكتوفي الأيدي جراء الكارثة التي تعرضوا لها!”.

وأضاف أنهم اشتروا بأموال التبرعات من مخيمات الروهينغيا 700 بطانية، و200 معطف، وقدموها مع بعض المال إلى مكتب وكالة التعاون والتنسيق (تيكا) في بنغلاديش، مؤكدًا أن “هذه الهدايا تحمل في طياتها محبة وتضامنا غير محدودين مع أشقائنا الأتراك”.

من جانبه، أعرب منسق “تيكا” في بنغلاديش شوقي ميرت باريش، عن بالغ امتنانه جراء مساعدات الشعب البنغالي ولاجئي الروهينغيا للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وبدوره، قال ناي سان لوين أحد مؤسسي (تحالف الروهينغيا الأحرار) إنه “بالرغم من صغر حجم مساعداتنا مقارنة مع الآخرين، فإننا نشاطر أشقاءنا في تركيا وسوريا أوجاعهم”.

وأضاف أنه عندما تُرك الروهينغيا لمصيرهم على يد القوات الحكومية الميانمارية عام 2012، كانت تركيا من أوائل الدول التي لبّت نداء استغاثة المضطهدين هناك.

ومنذ 25 من أغسطس/ آب عام 2017، تشنّ القوات المسلحة في ميانمار (بورما سابقًا) ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل آلاف منهم، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.