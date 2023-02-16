“فرّوا بملابسهم”.. سوريون ينزحون إلى خيام في جبال موحشة بلا تدفئة بعد أن جعل الزلزال منازلهم ركامًا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر صعوبة الأوضاع في مخيم للإيواء في قرية كفر صفرة بمنطقة جنديرس في حلب بالشمال السوري، لجأ إليه سوريون انهارت منازلهم في الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال أحدهم إن “منازلنا تحولت إلى ركام على الأرض ولم يبق لنا مأوى سوى النزوح إلى المخيم”. وغادر الذين تضررت منازلهم بشكل جزئي أيضًا إلى مخيمات الإيواء، بعد أن طلبت منهم السلطات ذلك موضحة أنها ستهدم المنازل التي تشكل خطرًا على القاطنين بها.

وأوقد أهالي مخيم الإيواء النار بالقرب من خيامهم وتجمعوا حولها مع الأطفال الصغار، علّها توفر لهم بعض الدفء، وقال متضرر إنه جرى توفير خيام لهم، لكنهم بحاجة إلى مستلزمات كثيرة منها الأفرشة والبطانيات ومستلزمات التدفئة.

وقال أحد المتضررين لكاميرا الجزيرة مباشر إنه بحاجة إلي كل شيء، إذ خرج من نجا من الزلزال بالملابس التي يرتديها فقط.

وأُجبر المتضررون على الانتقال إلى خيام أنشئت حديثا في منطقة جبلية موحشة على الحدود السورية التركية لإيواء آلاف الأسر التي فقدت مأواها بالزلزال المدمر.

قصص مؤلمة

روت أسرة سورية نازحة إلى مخيم الإيواء للجزيرة مباشر كيف فقدت ابنتها في الزلزال، وحكت الأم والأب كيف سقط سقف المنزل على ابنتهم.

وفي كل خيمة من خيام مركز الإيواء حكاية أكثر حزنا من التي سبقتها، إذ قال شاب لكاميرا الجزيرة مباشر إنه فقدَ 27 فردًا من عائلته جراء الزلزال المدمر.

وفي حين تصل درجة الحرارة بعد منتصف الليل إلى 4 درجات تحت الصفر، يحتاج المتضررون من الزلزال إلى تعزيز خيامهم بسبب شدة البرد، وإلى أفرشة وأغطية ومواد غذائية تسد جوعهم، كما يحتاجون إلى الماء الشروب.

400 مليون دولار

وناشد منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهنّد هادي، جميع الأطراف المعنية بالأزمة في سوريا، فتح جميع المعابر الإنسانية الموجودة في الشمال السوري بهدف إيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للنازحين من ضحايا الزلزال.

وأضاف هادي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن الأمم المتحدة تحتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 400 مليون دولار لتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة لـ5 ملايين نازح سوري تضرروا جراء الزلزال.

وتابع “في مناطق شمال غرب سوريا هناك 8 ملايين نازح سوري منهم 5 ملايين يحتاجون للمساعدات الطبية والغذائية الضرورية والمستعجلة”.

وذكر المسؤول الأممي أن الأشهر المقبلة تعد المدة الأصعب لدى فريق الأمم المتحدة، لأنها ستشهد انتشارًا متوقعًا للأمراض الفتاكة التي تحتاج إلى متابعة صحية ونفسية.

وقال إن مناطق الشمال السوري شهدت جراء الزلزال اختلاطًا بين المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي مما سيزيد معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة خاصة الكوليرا.

ووصل عدد ضحايا الزلزال في مناطق النظام السوري حتى الآن إلى 1414 قتيلا و2357 إصابة، وفق وزارة الصحة السورية، في حين أشارت آخر حصيلة في الشمال السوري إلى وصول العدد إلى 2274 قتيلا وأكثر من 12400 مصاب، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوري.