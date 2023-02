الغارديان تكشف تطورات جديدة في قضية مقتل جوليو ريجيني

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن محكمة إيطالية قررت، استدعاء رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، للاستماع إلى أقوالهما في قضية قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016 في القاهرة، والمتهم فيها “خمسة من عناصر الأمن الوطني المصريين”، بحسب تحقيقات مكتب المدعي العام في روما.

— The Guardian (@guardian) February 14, 2023

Giulio Regeni: court calls Italy’s PM and foreign minister as witnesses https://t.co/MMpZIsc7b3

وجاء الاستدعاء بناءً على طلب تقدمت به أليساندرا باليريني محامية والدي ريجيني، بعد المحادثة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على هامش الدورة 27 من مؤتمر المناخ، بين رئيسة الوزراء الإيطالية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية، وكذلك إعلان وزير الخارجية الإيطالية الشهر الماضي أنه تلقى ترحيبًا من السيسي، بالاستعداد للتعاون مع السلطات الإيطالية في القضية، وفقًا للحساب الرسمي لوزير الخارجية الإيطالية.

Incontro con il Presidente egiziano @AlsisiOfficial. Sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo,soprattutto in Libia, anche per contrastare immigrazione irregolare. Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki pic.twitter.com/RQYUzdPvLS

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 22, 2023