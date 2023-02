بلومبرغ: فرنسا مُهدَّدة بنزيف الكفاءات مع تزايد هجرة المسلمين

كشفت دراسة جديدة بجامعة “ليل” (Lille) الفرنسية أن عددًا من المسلمين -معظمهم من الموظفين ذوي الياقات البيضاء المتعلمين تعليمًا عاليًا- يغادرون فرنسا، مما يسهم في تزايد ظاهرة هجرة العقول، التي أصبحت تهدد بشكل متزايد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

واستطلع الأستاذ بجامعة ليل، أوليفييه إستيفيس آراء 1074 مسلمًا غادروا فرنسا، وقال إن أكثر من ثلثيهم قد هاجروا بهدف ممارسة شعائرهم الدينية بحرية أكبر، وقال 70% منهم إنهم غادروا لمواجهة حوادث أقل توترًا من العنصرية والتمييز.

ووفقًا لاستطلاعات رأي، فإن المواقف المعادية للإسلام أصبحت أكثر انتشارًا في جميع أنحاء البلاد، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوربا، إذ أدت “الهجمات الإرهابية” التي وقعت في باريس عام 2015 والتي تبناها تنظيم الدولة، إلى تأجيج العداء للمسلمين.

ومنذ ذلك الحين، أقرت حكومة إيمانويل ماكرون سلسلة من السياسات التي تزعم أنها تهدف إلى “كبح جماح الإرهاب الإسلامي المتطرف”، ويقول منتقدوها إنها كرست ثقافة العداء في البلاد.

وأشار إستيفيس، في الدراسة إلى أن أولئك الذين لديهم القدرة على المغادرة، كثير منهم محترفون وموهوبون ويتمتعون بمهارات مطلوبة بشدة في سوق العمل.

وقال إستيفيس “المثير للسخرية هو أن فرنسا تدفع تكاليف تعليم هؤلاء الأشخاص، ومع ذلك فإن الدولة تفقد تلك المواهب العالية الكفاءة بسبب تفشي الإسلاموفوبيا داخل المجتمع الفرنسي”.

ويغادر العاملون المسلمون ذوو المهارات العالية، فرنسا متجهين إلى المملكة المتحدة وكندا ودبي والولايات المتحدة، بحثًا عن فرص أفضل للعمل والحياة.

وتحدثت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية مع بعض المسلمين الذين انتقلوا إلى دول مثل المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة ودبي، فأعرب بعضهم عن رغبته في الحصول على فرص وظيفية أفضل، لكن جميعهم قالوا إنهم لم يعودوا يشعرون بأي ضغط لإخفاء عقيدتهم، وهي مسألة ذات أهمية خاصة للنساء اللواتي يرتدين الحجاب.

وأضاف المهاجرون المسلمون، الذين لم يفصحوا عن أسمائهم خوفًا من التأثير في وظائفهم الجديدة، أن التمييز في سوق العمل بفرنسا، هو ما شجعهم على المغادرة في نهاية المطاف.

And before this story, I didn't realise that 42% of Muslims in the country said they have faced discrimination in France https://t.co/9eGLuwb6e6

— Siraj Datoo (@dats) February 15, 2023