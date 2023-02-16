في 3 أسئلة.. جيولوجي تركي يكشف حقائق مخيفة عن زلزال كهرمان مرعش

لا يزال الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرًا، يلقي بظلاله على دائرة الأحداث، ويطرح تساؤلات حول الأسباب التي أدت لوقوعه والتداعيات التي انعكست جيولوجيًا على القشرة الأرضية.

في تقرير نشرته وكالة الأناضول، يجيب الدكتور أوقان تويسز مهندس الجيولوجيا التركي والعضو المتقاعد في الهيئة التدريسية بجامعة إسطنبول التقنية، عن 3 تساؤلات مهمة حول ما بات يوصف الآن بـ”كارثة القرن”.

مقارنة بالزلازل الأخرى، ما الخصائص التي يتسم بها زلزال كهرمان مرعش؟

في 6 فبراير/شباط 2023 وعند الساعة 04:17 بتوقيت تركيا، ثم في الساعة 13:24، وقع زلزالان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات في منطقتي بازارجق وألبستان بكهرمان مرعش.

وقع الزلزال الأول على عمق 8.6 كيلو مترات، والثاني على عمق 7 كيلو مترات، ولهذا يعد كلاهما “زلزالين ضحلين” لقربهما من سطح الأرض، ولهذا الأضرار أكبر نسبيًا.

زلزال بازارجق وقع على جزء من صدع “نارلي” في منطقة صدع شرق الأناضول، وأثر بشكل كبير على الصدوع الأخرى في المنطقة، محفّزًا زلزال ألبستان على صدع “جارداق”، علمًا بأن المسافة بين بؤرتي الصدعين نحو 90 كيلو مترًا.

تأثير (تحفيز) الزلازل الكبيرة وإحداثها زلازل صغيرة، هي ظاهرة جيولوجية تم دراستها في صدع سان أندرياس بالولايات المتحدة، وصدع شمال الأناضول بتركيا، أما عكس ذلك فهو أقل شيوعًا، أي أن الزلازل الصغيرة نادرًا ما تؤدي إلى تحفيز زلازل كبيرة.

صور جديدة من كاميرا مراقبة لمحطة وقود في ولاية كهرمان مرعش بـ #تركيا تظهر لحظة وقوع #زلزال_تركيا_وسوريا الثاني في 6 فبراير/شباط الجاري pic.twitter.com/XBBdAqqaDL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2023

زلزال كولجك (شمال غرب تركيا) الذي وقع في 1999، أدى إلى تحفيز زلزال دوزجة (شمال غرب) بعد نحو 3 أشهر. كما تسبب الزلزال الذي ضرب أرزينجان بتركيا أواخر 1939 بقوة 7.9 درجات، في وقوع 4 زلازل في أعوام لاحقة.

غير أن الاختلاف الأكثر أهمية في زلزال كهرمان مرعش هو أن المدة بين الزلزالين الرئيسين لم تتعد 9 ساعات، كما أن الزلزل الأول وقع في منطقة الصدع الرئيس والثاني في منطقة الصدع المتفرع عنه وليس كما في الزلازل السابقة إذ ينتقل الضغط عبر خطوط الصدع.

وزلزال كهرمان مرعش أصغر قليلًا من زلزال أرزينجان عام 1939، الذي كان أكبر زلزال في تاريخ تركيا، وبلغت قوته 7.9 أو 8 درجات. وتسبب بحدوث تصدّعات في سطح الأرض لمسافة 370 كيلو مترًا وانزلاقات أرضية تصل إلى 7.5 مترات.

وأودى ذلك الزلزال بحياة نحو 33 ألفًا وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين علمًا أن عدد سكان تركيا آنذاك كان حوالي 17 مليون نسمة، لذلك يحتل زلزال أرزينجان المرتبة الثامنة بين أكبر زلازل وقعت في العالم خلال القرن الـ20.

كاميرات مراقبة تُظهر لحظة وقوع #الزلزال الثاني بولاية #ملاطيا التركية في السادس من فبراير / شباط الجاري.

كانت قوة الزلزالين اللذين ضربا جنوبي تركيا 7.7 و7.6 درجات، وراح ضحيتهما أكثر من 35 ألف شخص#سوريا #زلزال_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_تركيا_سوريا #زلزال_تركيا pic.twitter.com/6ak9fnuu04 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2023

وفي زلزال كهرمان مرعش الذي يوصف بأنه “متعدد الطوابق” أي ذو قوة تدميرية كبيرة بعكس أرزينجان، وقعت هزتان كبيرتان متتاليتان، ما أدى إلى تضرر المباني وأثر في منطقة جغرافية شاسعة شملت 10 ولايات يبلغ عدد سكانها نحو 13.5 مليون نسمة في وقت يبلغ فيه عدد سكان تركيا قرابة 86 مليون نسمة.

كما زادت الطبيعة الهشة لبنية التربة من القدرة التدميرية للزلزال، ومع ذلك لا يزال من المبكر إجراء مقارنة واضحة من حيث الخسائر في الأرواح وعدد الجرحى ومعدلات الأضرار، فالأضرار النهائية لا تزال غير معروفة.

ويعد تسارع الأرض الناتج عن الزلازل أهم عامل في قياس شدة الزلزال وتأثيره في البنى التحتية والفوقية. وبالنسبة لزلزال كهرمان مرعش، فبلغ تسارع الأرض أكثر من 0.7 غرام، والتسارع الطيفي بأكثر من 2 غرام، ما يعني أن القوة التدميرية للزلزال أشد بكثير مما كان متوقعًا.

وسنويًا، يشهد العالم من 10 إلى 18 زلزالًا بقوة 7 إلى 8 درجات، وجرى تصنيف زلازل كهرمان مرعش ضمن قائمة عام 2023، وهو من بين أكبر الزلازل في القرن الـ21.

كيف كان تأثير الزلزال الثاني والهزات الارتدادية؟

وتظهر كل من البيانات الأولية وتوزّع الهزات الارتدادية أن المساحة المتأثرة بالزلزال تبلغ 350 كيلو مترًا على خط صدع شرق الأناضول و150 كيلو مترًا على صدع جارداق.

وخلال الأيام الماضية، تم تحديد مناطق شهدت حدوث انزياحات في طبقات الأرض بحوالي 3 أمتار، وذلك باستخدام صور الأقمار الصناعية، إذ تم تحديد مقطع صدعي بطول 250 كيلو مترًا على الفرع الرئيس لخط صدع الأناضول الشرقي الممتد من قرق خان (هاطاي) إلى أركنك (ملاطيا). وجرى الكشف عن حدوث تصدعات في أجزاء الصدع الرئيس.

ويتميز صدع شرق الأناضول بالتحرك إلى اليسار، فيما توجد صدوع أخرى تنزلق نحو الجانب الأيمن، وأحدث زلزالي كهرمان مرعش تصدعات سطحية يزيد عرض بعضها عن 3 أمتار ومن المتوقع أن تكون هناك صدوع أخرى يزيد عرضها عن 6 أمتار.

وتُظهر دراسات أنه يمكن توقع حدوث زلازل جديدة بسبب انتقال الضغط إلى نهايات الصدوع التي تحطمت في الزلزالين، ويمكن أن تحدث في وقت قصير جدًا أو قد يستغرق حدوثها سنوات، ويجب استكمال جميع الدراسات الميدانية حول بيانات التصدعات.

كيف أثر زلزال كهرمان مرعش في الخريطة الزلزالية لتركيا؟

رغم أن الزلزال الثاني وقع على بعد حوالي 90 كيلو مترًا شمال الزلزال الأول، إلا أنه تسبب في هزة قوية في المناطق الشمالية المتضررة من الزلزال الأول.

وهذا يدل على أن المناطق السكنية داخل المناطق المشمولة (مثل آديمان وكولباشي) تضررت بشدة جراء الزلزالين، كما يُلاحظ أن تأثير الثاني انخفض حتى أنطاكيا، وهي المدينة التي تعرضت لأكبر قدر من الأضرار.