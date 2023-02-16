إنقاذ فتاة تركية قضت 248 ساعة تحت أنقاض الزلزال في كهرمان مرعش (فيديو)

نجحت فرق البحث التركية في إنقاذ فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في كهرمان مرعش جنوبي تركيا، بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال.

وانتشلت فرق الإنقاذ ألينا أولماز (17 عامًا)، حية من تحت أنقاض مبنى منهار في منطقة دول قادر أوغلو، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ويعد انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد 248 معجزة بكل المقاييس، فبعد أكثر من 10 أيام يقضيها الشخص تحت الركام، تتضاءل آمال رجال الإنقاذ في إدراكه وهو على قيد الحياة.

وسلمت فرق الإنقاد الفتاة إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وشهدت الساحة المحيطة بالمبنى الذي خرجت منه “ألينا” تهليلًا وفرحة من الجميع وبكاء رجال الإنقاذ.

وحصد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري، عشرات الآلاف من القتلى والمصابين مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، ولا يزال البحث عن ناجين مستمرًّا رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.