لا تستطيع النوم.. ناجية سورية تتذكر أهوال الزلزال ولحظات سقوط الجدران (فيديو)

بعد عشرة أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة في الشمال السوي وجنوب تركيا، ما زالت المواطنة السورية أم كامل من منطقة الأتارب، تتذكر اللحظات المأساوية التي عاشتها بمعية أفراد أسرتها لحظة وقوف الزلزال وسقوط البيت فوق رؤوسهم.

وقالت أم كامل البالغة من العمر 37 عامًا، إنها لا تستطيع نسيان تلك اللحظات الألمية. وكيف تحولت حياتها هي وأسرتها إلى كابوس مستمر لم تستطع بعده النوم على مدى 6 أيام متواصلة.

وعن لحظة الزلزال المشهود، أوضحت أم كامل أنها ما إن انتهت من صلاة قيام الليل ومع دخول الساعة الرابعة والربع فجرًا، حتى وقعت الهزة الزلزالية الأولى، ومباشرة بعدها سقطت جدران البناية على رأسها هي وأولادها.

وأردفت أم كامل أن أول ما قالته هو “الله أكبر” ولتتوالى بعد ذلك سقوط حجارة الجدران.

وتابعت “رغم أني كنت محاصرة تحت الأنقاض كنت أحاول الاستماع إلى أبنائي المحاصرين تحت الركام والذين لم أتمكن من الوصول إليهم”.

وقالت “من تحت الأنقاض كنت أسمع الجيران ينادوني، وكنت أطلب منهم أن يساعدوا أبنائي على الخروج من تحت الأنقاض أولًا”.

وأضافت أنها فقدت أخاها وزوجته الحامل جراء الزلزال في حين أصيب زوجها وابنتها بكسور.

وخلصت أم كامل إلى القول بأنها لم تستطع بعد التخلص من كوابيس الزلزال وأنه بالرغم من الأدوية والمسكنات لم تستطع بعد الخروج من هذا الوضع النفسي الصعب. مؤكدة أنها لم تستطع تذوق حلاوة النوم منذ وقوع الزلزال.