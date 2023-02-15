الجزيرة مباشر ترصد دخول أولى دفعات الذين سمحت لهم تركيا بزيارة ذويهم إلى سوريا (فيديو)

وصلت إلى ريف إدلب، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من السوريين الذين سمحت لهم السلطات التركية بزيارة ذويهم في سوريا، وذلك عبر معبر باب الهوى بين الحدود التركية السورية.

وسمحت السلطات في تركيا للسوريين، من الولايات التركية المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين 6 فبراير/شباط، بالدخول منها إلى الأراضي السورية.

ومعظم السوريين في هذه المناطق من المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا، في حين أن بعضهم لم يعد لديه مسكن في تركيا بعد أن تهدم جراء الزلزال المدمر.





وقال سوريون للجزيرة مباشر إن بعض أقربائهم قُتلوا في الزلزال، كما أن بعضهم فقدوا المأوى الذي كان يسكنون فيه، ونزحوا في مناطق عدة داخل تركيا بعد الزلزال.

وأضاف آخرون أن طريق الوصول إلى معبر باب الهوى كان محفوفًا بالمخاطر، وأن الرحلة استغرقت وقتًا طويلًا بسبب تضرر الطرق جراء الزلزال.

دخول 1375 جثمان إلى سوريا

وأفاد متحدث باسم المعبر بدخول 1375 جثمانًا سوريًّا من تركيا، لافتًا إلى أن مليونًا و750 ألف سوري موجودون في الولايات التركية العشر المتضررة من الزلزال.

وفجر الاثنين 6 فبراير، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال، هي أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاطاي وكهرمان مرعش وكيليس وملاطيا وعثمانية وشانلي أورفة.