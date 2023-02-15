“كير” يقاضي شركة طيران أمريكية بعد رفضها السماح لموظف مسلم بأداء صلاة الجمعة

رفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة إسلامية للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، شكوى إلى اللجنة الأمريكية لفرص العمل المتساوية، نيابة عن موظف مسلم بشركة طيران “ساوث ويست” تم فصله من عمله بعد حرمانه من الاستفادة من حقوقه الدينية التي يكفلها القانون الأمريكي.

وحسب بيان للمجلس فقد تم توظيف العامل المسلم “جاستن مافينز” وكيلًا لشركة طيران “ساوث ويست” في مطار بالتيمور واشنطن الدولي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أقدمت الشركة الأمريكية على حرمانه من ممارسة حقوقه الدينية وعدم السماح له بتأدية صلاة الجمعة وقامت بإنهاء خدماته.

ووفقًا للشكوى التي قدمها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، فإن “ساوث ويست” أنكرت على الموظف المسلم تسهيلات دينية يقرها قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وعرضته لإجراءات الطرد بما في ذلك إنهاء الخدمة.

وتعود الواقعة إلى شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي عندما طلب الموظف “جاستن مافينز” من مديرته الحصول على إذن لمدة 30 دقيقة، ليؤدي صلاة الجمعة، ولكن الأخيرة رفضت طلبه مبدئيًا، وقالت له إنها طيلة 26 عامًا لم يصل لها طلب مثل ذلك.

ولاحقًا أبلغت مديرة مافينز عبر رسالة بريدية أن طلبه قد قُوبل بالرفض، وبعدها بيوم رد عليها مافينز أنه بحاجة لإجازة شخصية حتى يتمكن من أداء الصلاة.

وقالت المحامية زانة غلاوانجي، محامية العمال في كير “يتمتع جميع العمال بالحق المكفول دستوريًا في الحصول على ترتيبات دينية معقولة في مكان العمل”.

وأضافت “سوف نحمي الحقوق الدينية للمسلمين الأمريكيين، وجميع أولئك الذين يسعون إلى ممارسة معتقداتهم الدينية أثناء العمل”.

وأشارت إلى أن منظمة الحقوق المدنية ومقرها واشنطن العاصمة، تقدم كتيبًا يسمى “دليل صاحب العمل للممارسات الدينية الإسلامية” لمساعدة أصحاب العمل على اكتساب فهم أفضل للإسلام والمسلمين في مكان العمل.