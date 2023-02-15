كانوا في طريقهم إلى أوربا.. فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على تويتر، اليوم الأربعاء، إن 73 مهاجرًا على الأقل فُقدوا، ورجحت أنهم غرقوا في انقلاب المركب الذي كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا مع العثور على 7 ناجين فقط.

وكشفت المنظمة أن 7 فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصًا، وأفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوربا من مدينة قصر الأخيار نحو 75 كيلو مترًا شرق العاصمة طرابلس.

🚨 At least 73 migrants are reported missing and presumed dead following a tragic shipwreck off the Libyan coast yesterday according to @UNmigration in Libya. The boat, carrying around 80 people, reportedly departed from Qasr Alkayar on 14 February heading to Europe. pic.twitter.com/fGtUW6bkhT — IOM Libya (@IOM_Libya) February 15, 2023

وأفادت الوكالة الأممية أن الـ7 الناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظل ظروف صعبة للغاية، وهم حاليًا في المستشفى، وقالت إن الهلال الأحمر الليبي والشرطة المحلية انتشلا 11 جثة حتى الآن.

وصارت ليبيا نقطة انطلاق رئيسة في شمال أفريقيا للمهاجرين من أنحاء أفريقيا الذين يسعون لعبور البحر المتوسط والصحراء وصولًا إلى أوربا.

وذكرت المنظمة أن المأساة الأخيرة ترفع عدد الوفيات في المنطقة منذ مطلع العام إلى 130 شخصًا، وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للوكالة، سجّلت أكثر من 1450 حالة وفاة في أوساط المهاجرين في هذا الطريق منذ العام المنصرم، 2022.

وتم تسجيل أكثر من 17 ألف حالة وفاة وفقدان أثر في هذه المنطقة منذ عام 2014، وقالت المنظمة إن “الوضع لا يمكن تحمّله”.