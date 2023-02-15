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كانوا في طريقهم إلى أوربا.. فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا

16شخصا أحدهم طفل لاقوا حتفهم إثر غرق زورق مطاطي يقل لاجئين ومهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية
جثامين مهاجرين قضوا في غرق زورق مطاطي قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية (رويترز أرشيف)
15/2/2023-|آخر تحديث: 15/2/202307:44 PM (مكة المكرمة)

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على تويتر، اليوم الأربعاء، إن 73 مهاجرًا على الأقل فُقدوا، ورجحت أنهم غرقوا في انقلاب المركب الذي كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا مع العثور على 7 ناجين فقط.

وكشفت المنظمة أن 7 فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصًا، وأفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوربا من مدينة قصر الأخيار نحو 75 كيلو مترًا شرق العاصمة طرابلس.

وأفادت الوكالة الأممية أن الـ7 الناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظل ظروف صعبة للغاية، وهم حاليًا في المستشفى، وقالت إن الهلال الأحمر الليبي والشرطة المحلية انتشلا 11 جثة حتى الآن.

وصارت ليبيا نقطة انطلاق رئيسة في شمال أفريقيا للمهاجرين من أنحاء أفريقيا الذين يسعون لعبور البحر المتوسط والصحراء وصولًا إلى أوربا.

عشرات من المهاجرين غير النظاميين على قارب وسط البحر (أرشيف)

وذكرت المنظمة أن المأساة الأخيرة ترفع عدد الوفيات في المنطقة منذ مطلع العام إلى 130 شخصًا، وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للوكالة، سجّلت أكثر من 1450 حالة وفاة في أوساط المهاجرين في هذا الطريق منذ العام المنصرم، 2022.

وتم تسجيل أكثر من 17 ألف حالة وفاة وفقدان أثر في هذه المنطقة منذ عام 2014، وقالت المنظمة إن “الوضع لا يمكن تحمّله”.

المصدر : وكالات