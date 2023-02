كانوا في طريقهم إلى أوربا.. فقدان عشرات المهاجرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على تويتر، اليوم الأربعاء، إن 73 مهاجرًا على الأقل فُقدوا، ورجحت أنهم غرقوا في انقلاب المركب الذي كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا مع العثور على 7 ناجين فقط.

وكشفت المنظمة أن 7 فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصًا، وأفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوربا من مدينة قصر الأخيار نحو 75 كيلو مترًا شرق العاصمة طرابلس.

🚨 At least 73 migrants are reported missing and presumed dead following a tragic shipwreck off the Libyan coast yesterday according to @UNmigration in Libya.

The boat, carrying around 80 people, reportedly departed from Qasr Alkayar on 14 February heading to Europe. pic.twitter.com/fGtUW6bkhT

— IOM Libya (@IOM_Libya) February 15, 2023