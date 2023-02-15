تحبس الأنفاس.. لقطات جديدة توثّق أولى لحظات زلزال فجر الاثنين الحزين في تركيا (فيديو)

أظهرت صور التقطتها كاميرات المراقبة، ونشرتها دائرة شرطة ملاطية في تركيا، لحظات وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة قبل أسبوع.

وأظهرت اللقطات مباني تتداعى، حيث اهتزت أعمدة الإنارة واللافتات الكهربائية وانفجرت بعض خطوط الكهرباء، كما أظهرت لقطات أخرى تدفق المواطنين إلى الشوارع هروبًا من سحابة الغبار المنبعثة من المباني المنهارة.

لحظات تحبس الأنفاس.. كاميرات المراقبة في ولاية #ملاطية تلتقط اللحظات الأولى لـ #الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي #تركيا مطلع الأسبوع الماضي pic.twitter.com/yZeVyBLhKr — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 15, 2023

يأتي هذا بينما تكافح فرق الإنقاذ لانتشال بعض الأشخاص من بين أنقاض المباني المنهارة، لكن التقارير عن عمليات الإنقاذ تأتي أقل تواترًا، مع وصول الوقت منذ وقوع الزلزال إلى حدود قدرة جسم الإنسان على البقاء بلا ماء، خاصة في درجات الحرارة شبه المتجمدة.

من جانبها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن الزلزال الذي تعرضت له البلاد هو الأكبر في منطقة الأناضول منذ 2000 عام.