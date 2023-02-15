رغم مرور 222 ساعة.. إنقاذ امرأة من تحت أنقاض الزلزال في كهرمان مرعش (فيديو)

نجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال امرأة (42 عامًا) من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، بعد مرور 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

ورصدت فرق البحث والإنقاذ القادمة من بورصة صوتًا من تحت أنقاض أحد المباني في حي خير الله، بقضاء “أون إيكي شباط” في الولاية.

وتمكنت الفرق من إنقاذ مليكة إمام أوغلو، رغم مرور 222 ساعة على مكوثها تحت الأنقاض.

واستمرت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الأربعاء، في بحثها الدؤوب عن ناجين تحت الانقاض، لليوم العاشر على التوالي، إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية التركية السورية، في ظل استمرار الإبلاغ عن عمليات الإنقاذ على الرغم من الصعوبات.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إن فرق الانقاذ ستتأكد من انتشال آخر شخص من تحت الأنقاض قبل بدء رفعها الحطام، مضيفًا أن هناك ما يقرب من 20 ألف مبنى مدمَّر.

وأعلنت السلطات التركية مقتل 35 ألفًا و418 شخصًا في تركيا فقط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 40 ألفًا.

ويقيم حاليًّا نحو 1.6 مليون شخص في ملاجئ طارئة بتركيا، بينما غادر 600 ألف شخص المنطقة أو تم إجلاؤهم منها.