عثر على مصحف تحت الأنقاض.. عضو بفريق الإنقاذ الصيني في تركيا يعلن إسلامه (صور)

أعلن عضو بفريق الإنقاذ الصيني في تركيا إسلامه، بعد أن عثر على نسخة من القرآن الكريم تحت أنقاض المنازل المحطمة بفعل الزلزال الأخير الذي ضرب عددًا من الولايات الجنوبية التركية، وذلك وفق تقارير تركية.

وروى أدم ديميركيران، وهو أحد أعضاء فريق “ياقوت” لمساعدة المتضررين من الزلزال في ملاطيا، قصة إسلام عضو فريق الإنقاذ الصيني جون سانغ، بعد أن وجد مصحفًا بين الأنقاض.

وأضاف ديميركيران أن جون سانغ قام بتسليم المصحف إلى عضو مجلس بلدية يوسوفيلي في ملاطيا سنان تشاكماز، وبعد محادثة طويلة والاستعانة بمترجم خاص، تبين أن والدَي سانغ مسلمان، ليقرر هو الآخر أن يلتحق بهما ويعتنق الإسلام.

وتم إهداء سانغ المصحف الذي عثر عليه خلال عمليات الإنقاذ مباشرة بعد نطقه الشهادتين بأحد مساجد المدينة، وفق ما أشارت إليه مواقع محلية.

وكان ديميركيران قد وثق لحظة العثور على المصحف من طرف الفريق الصيني وتسليمه، معبّرًا عن امتنانه للاحترام الذي أبدوه تجاهه لكونه أحد مقدسات المسلمين.