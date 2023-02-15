مخالفة “أكواد البناء”.. خبير هندسي يكشف سر الدمار الهائل للأبنية جراء الزلزال (فيديو)

كشف خبير هندسي سبب الدمار الكبير الذي تعرضت له الأبنية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يكمن في مخالفة أكواد البناء والتشييد المعتمدة في تركيا منذ عام 1997.

وقال الدكتور باسم عبد الله، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة كيوشو اليابانية، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “إن كود التصميم التركي للأبنية تم تطويره في عام 1997، وهو من الأكواد الجيدة والمتبعة أيضًا في ولاية كاليفورنيا المعروفة بكثرة تعرضها للزلازل، لكن المشكلة أن كثيرًا من الأبنية لم تلتزم بهذا الكود خلال عملية إنشائها، الأمر الذي تسبب في كل هذا الدمار الكبير الذي رأيناه”.

وأضاف عبد الله “المشكلة الأخرى أن هناك الكثير من السكان بعد قيامهم بشراء الأبنية أضافوا تعديلات إنشائية كثيرة عليها بشكل غير مدروس، مما أضعف من قدرة هذه الأبنية على مقاومة الزلزال”.

ويُعرف كود البناء بكونه مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية​​ وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد، تهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة في العقارات المراد إنشاؤها.

وتُظهر دول مثل اليابان، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مبان شاهقة مكتظة بالسكان على الرغم من تاريخ البلاد مع الزلازل الشديدة، كيف يمكن أن تساعد أنظمة البناء في الحفاظ على سلامة الناس في حالات الكوارث.

وتختلف متطلبات سلامة البناء هناك اعتمادًا على استخدام المبنى وقربه من المناطق الأكثر تعرضًا لخطر الزلازل، من التعزيز البسيط إلى مخمّدات الحركة في جميع أنحاء المبنى، إلى وضع الهيكل بأكمله فوق ماص عملاق للصدمات لعزله عن حركة الأرض.

وكانت وزارة البيئة والتطوير العمراني والمناخ التركية قد أفادت بأن 133 ألفًا و759 شقة بُنيت بإشراف إدارة الإسكان التركية “توكي” (TOKİ) في الولايات الـ10 التي تأثرت بشدة جراء الزلزال، لم تُصَب بأي أضرار هيكلية.

ووفقًا لوكالة الأناضول الرسمية، فإن توكي، التي تبني مساكن اجتماعية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض منذ أكثر من 20 عامًا، تقوم ببناء منازل آمنة في الولايات والمناطق ذات التحولات الحضرية. وقامت توكي ببناء مليون و180 ألف منزل منذ عام 2002.