إنقاذ 3 شبّان بعد نحو 200 ساعة من الزلزال وتركيا تواصل جهود الإغاثة لليوم التاسع (فيديو)

لليوم التاسع على التوالي، تتواصل في تركيا جهود البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا، أملًا في العثور على ناجين.

ورغم مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، فقد نجحت فرق البحث والإنقاذ اليوم الثلاثاء في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية كهرمان مرعش.





وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه باقي (21 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه، ونُقل الشقيقان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج شاب من تحت الأنقاض بولاية أدي يمان، بعد مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الحالي.





وتمكنت تلك الفرق -وبينها عناصر تابعة للجيش التركي وأخرى من عمال المناجم- من إنقاذ محمد جعفر تشتين (18 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كان يقطنه في حي الجمهورية بالولاية، ونُقل مباشرة إلى المستشفى.

رغم مرور 198 ساعة.. فرق البحث والإنقاذ تنجح في إخراج شقيقين من تحت الأنقاض بولاية #قهرمان_مرعشhttps://t.co/iV4fS4yknF pic.twitter.com/M5xeRBNH2a — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2023

وتستخدم الفرق أجهزة خاصة لرصد أي أصوات لناجين بين الأنقاض، إضافة إلى الكلاب المدربة، في وقت تقوم فيه فرق أخرى برفع الركام.

ولا تزال فرق الإغاثة التركية تكثف جهودها في عمليات البحث عن ناجين وسط ركام المباني المتهدمة.

بعد مرور 198 ساعة على #الزلزال تمكنت فرق الإنقاذ من الجيش التركي و#عمال_المناجم في زونغولداق من إنقاذ محمد جعفر تشتين (18 عامًا) من تحت الأنقاض. pic.twitter.com/gsvxXiJfNx — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 14, 2023

وتواصل السلطات التركية، نقل المصابين من المناطق المنكوبة إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج، حيث وصلت مطار أتاتورك بإسطنبول، فجر اليوم الثلاثاء، طائرة نقل عسكرية قادمة من ولاية أضنة وعلى متنها 49​​​​​​​ مصابا برفقة ذويهم.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.