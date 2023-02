وفاة حارس مرمى بعد إنقاذه ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة

توفي حارس المرمى البلجيكي (أرنه إسبيل) عن 25 عامًا بعدما سقط في أرض الملعب وفقد وعيه يوم السبت الماضي، وذلك بعد لحظات من إنقاذ ركلة جزاء خلال تمثيل فريقه المحلي المنتمي لدوري الهواة.

وكان فريق (فينكل سبورت بي) المغمور متقدما 2-1 قبل أن يحصل منافسه (فشتروشبيك) على ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وذكرت تقارير إعلامية، أن إسبيل أنقذ ركلة الجزاء وسقط بعدها مباشرة على أرض الملعب، فهرع رجال الإسعاف نحوه لمحاولة إنقاذه باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، لكنه توفي بعد نقله إلى المستشفى.

وقال النادي البلجيكي في بيان “فينكيل سبورت في حداد عميق بسبب الموت المفاجئ لأرنه إسبيل، تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه في الحادث الأليم”.

Arne Espeel Dead: His Cause of Death and Last Moments Alive Before Saving Penalty Explained, Watch Here: https://t.co/prhSBKonVF#arneespeel #riparneespeel pic.twitter.com/jNR8E8rxtN

— Sean Musa Carter (@seanmusacarter) February 13, 2023