“كانوا مليونًا قبل الزلزال”.. مسؤولة ترصد وضع الأيتام في الشمال السوري بعد الكارثة (فيديو)

قالت مها أيوب مديرة مكتب رعاية الأمومة والطفولة بريف إدلب، إن توقيت الزلزال كان حرجًا للغاية إذ أتى في الوقت الذي يعيش فيه ملايين السوريين التهجير بسبب الحرب.

وأضافت في حديث لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن الشمال السوري ليس دولة قائمة بذاتها حتى تتمكن من مواجهة هذه الكارثة، وأن البنية التحتية فيها منعدمة.

وأوضحت مديرة مكتب رعاية الأمومة والطفولة بريف إدلب، أن عدد الأطفال الأيتام في الشمال السوري كان يصل إلى المليون قبل الزلزال، مرجحة أن العدد سيزيد بعد الفاجعة.

وقالت مها أيوب إن الوضع في مراكز الإيواء التي تأوي الأرامل والأيتام صعب للغاية، إذ تفتقر للمدافئ والأغطية والملابس، ووقفت المسؤولة في زيارة ميدانية على معاناة هؤلاء في المساجد والمدارس التي تحولت جميعها إلى مراكز.

وذهبت المتحدثة إلى أن 12 سنة من الحرب والقصف التي عاشها السوريون لا تعادل هذه الأيام من شدة الخوف والهلع على الأطفال والأمهات وهم أكثر الفئات تضررًا.

وأفادت للمسائية أن إمكانيات الإغاثة منعدمة في الشمال السوري وأن المساعدات التي وصلت من عدد من الدول لا تكفي لتغطية الضرر الذي لحق بالمنكوبين، ودعت إلى تكثيف المساعدات.

وأوضحت مديرة مكتب رعاية الأمومة والطفولة، أن مستشفيات الشمال السوري غير قادرة على استيعاب أعداد المصابين والقتلى من ضحايا من الزلزال المدمر.

ونقلت معاناة أهالي الشمال السوري حتى قبل الزلزال، والذين كانوا يقضون ليالي الشتاء القارسة دون تدفئة ببطون جائعة، لتزيد الفاجعة الأخيرة من معاناتهم.

لم يملك النازحون في الشمال السوري سوى خيام تأويهم بعد التهجير، وأتى الزلزال على هذه المخيمات ليتركهم في العراء، ووصفت المسؤولة عن المؤسسة التي تعنى بالأطفال والأمهات الوضع بالمؤلم.

ووصل العدد في سوريا إلى نحو 4574 قتيلًا و7429 مصابا، وقد أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري (الخوذ البيضا) انتهاء عمليات الإنقاذ في الشمال.

وفجر الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

ولا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديتين في ولاية كهرمان مرعش، الأحد، بشدة 4.1 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا، السبت، تراوحت شدتها بين 3 و4.7 درجات.