الأخبار|سوريا

45 عملية في يوم.. الجزيرة مباشر ترصد جهود وفد الأطباء القطري لعلاج جرحى الزلزال بإدلب (فيديو)

14/2/2023-|آخر تحديث: 14/2/202303:42 PM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، مساهمة وفد الأطباء القطري في علاج المصابين جراء الزلزال، بالمستشفى الجراحي التخصص في إدلب شمالي سوريا.

وقال الدكتور أحمد زيتون استشاري الجراحة الصدرية في الهلال الأحمر القطري، في لقاء مع الجزيرة مباشر بالمستشفى الجراحي في إدلب، إن العديد من المصابين بالزلزال هناك يحتاجون إلى جراحات مستعجلة.

وكشف خلال اللقاء، أن فريق الأطباء القطري أجرى يوم أمس الاثنين نحو 45 عملية جراحية، بين عمليات مستعجلة وأخرى تحضيرية، مشددًا على أن هناك حاجة ماسة للمواد الطبية والكوادر في هذه المنطقة.

وعن الوضع في الشمال السوري عقب الذي ضرب المنطقة، قال الدكتور أحمد زيتون إنه صعب وهناك حاجة كبيرة للكوادر والمعينات الطبية، داعيًا الجهات المعنية إلى تحرك سريع لتلبية ذلك.

وفد الهلال الأحمر

ووصل أمس، وفد آخر من الهلال الأحمر القطري يضم متطوعين في الإغاثة وأطباء وممرضين، عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بشمال غرب سوريا لتقديم خدمات إغاثية وطبية.

كما وصل الفريق الطبي الثاني المتطوع مع الهلال الأحمر القطري إلى تركيا متجها نحو الشمال السوري للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية الصعبة والمعقدة للمصابين من جراء الزلزال.

ويتألف الفريق الطبي الثاني من 13 طبيبًا من متطوعي الهلال الأحمر باختصاصات جراحية وطبية متنوعة، وخبرات عالية في التعامل مع الحالات المعقدة.

وينضم الفريق الطبي الثاني إلى الفريق الأول الذي وصل قبل أيام المكون من 8 أطباء يقومون حاليًّا بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة في مستشفيات الشمال السوري.

وتوجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر القطري إلى أحد المستشفيات في مدينة إدلب لرفد كادر المستشفى بأطباء اختصاصيين لإجراء عمليات جراحية للمصابين بالزلزال في شمالي سوريا.

وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقوف بلاده مع شعبي تركيا وسوريا وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وتسبب في دمار هائل وخسائر في الأرواح بالآلاف.

وتحركت كل الأجهزة والمؤسسات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة لمواجهة كارثة الزلزال وتداعياتها، لتنطلق في نفس اليوم الذي ضرب فيه الزلزال، أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته قطر لدعم تركيا وسوريا لمواجهة كارثة الزلزال.

ورافق أولى رحلات الجسر الجوي، فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيام ومستلزمات شتوية.

المصدر : الجزيرة مباشر