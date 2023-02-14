45 عملية في يوم.. الجزيرة مباشر ترصد جهود وفد الأطباء القطري لعلاج جرحى الزلزال بإدلب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، مساهمة وفد الأطباء القطري في علاج المصابين جراء الزلزال، بالمستشفى الجراحي التخصص في إدلب شمالي سوريا.

وقال الدكتور أحمد زيتون استشاري الجراحة الصدرية في الهلال الأحمر القطري، في لقاء مع الجزيرة مباشر بالمستشفى الجراحي في إدلب، إن العديد من المصابين بالزلزال هناك يحتاجون إلى جراحات مستعجلة.

ينضم الفريق الطبي الثاني إلى الفريق الأول الذي وصل أول أمس والمكون من 8 أطباء، وحالياً يقومون بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة في مشافي الشمال السوري. 🤝ساهم في إغاثتهم وتفريج كربتهم

الموقع الإلكترونيhttps://t.co/AukQo8fNh3#زلزال_تركيا_وسوريا #عون_و_سند #الهلال_الأحمر_القطري pic.twitter.com/0OVmMEHSLn — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 13, 2023

وكشف خلال اللقاء، أن فريق الأطباء القطري أجرى يوم أمس الاثنين نحو 45 عملية جراحية، بين عمليات مستعجلة وأخرى تحضيرية، مشددًا على أن هناك حاجة ماسة للمواد الطبية والكوادر في هذه المنطقة.

وعن الوضع في الشمال السوري عقب الذي ضرب المنطقة، قال الدكتور أحمد زيتون إنه صعب وهناك حاجة كبيرة للكوادر والمعينات الطبية، داعيًا الجهات المعنية إلى تحرك سريع لتلبية ذلك.





وفد الهلال الأحمر

ووصل أمس، وفد آخر من الهلال الأحمر القطري يضم متطوعين في الإغاثة وأطباء وممرضين، عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بشمال غرب سوريا لتقديم خدمات إغاثية وطبية.

كما وصل الفريق الطبي الثاني المتطوع مع الهلال الأحمر القطري إلى تركيا متجها نحو الشمال السوري للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية الصعبة والمعقدة للمصابين من جراء الزلزال.

وصل الفريق الطبي الثاني المتطوع مع #الهلال_الأحمر_القطري إلى تركيا متجها نحو الشمال السوري للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية الصعبة والمعقدة للمصابين من جراء الزلزال.

🤝ساهم في إغاثتهم وتفريج كربتهم

الموقع الإلكترونيhttps://t.co/AukQo8fNh3#زلزال_تركيا_وسوريا #عون_و_سند pic.twitter.com/PJDPdMnwI8 — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 13, 2023

ويتألف الفريق الطبي الثاني من 13 طبيبًا من متطوعي الهلال الأحمر باختصاصات جراحية وطبية متنوعة، وخبرات عالية في التعامل مع الحالات المعقدة.

وينضم الفريق الطبي الثاني إلى الفريق الأول الذي وصل قبل أيام المكون من 8 أطباء يقومون حاليًّا بإجراء العمليات الجراحية الدقيقة في مستشفيات الشمال السوري.

تتواصل قوافل دولة قطر الإغاثية لنجدة المتضررين من كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، مساعدات عينية وغذائية تصل تباعاً وفرق طبية تساهم في العلاج والاستشفاء.

🤝ساهم في إغاثتهم وتفريج كربتهم

الموقع الإلكترونيhttps://t.co/AukQo8fNh3#زلزال_تركيا_وسوريا#الهلال_الأحمر_القطري#عون_و_سند pic.twitter.com/ay31vTi3hQ — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) February 13, 2023

وتوجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر القطري إلى أحد المستشفيات في مدينة إدلب لرفد كادر المستشفى بأطباء اختصاصيين لإجراء عمليات جراحية للمصابين بالزلزال في شمالي سوريا.

وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقوف بلاده مع شعبي تركيا وسوريا وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وتسبب في دمار هائل وخسائر في الأرواح بالآلاف.

فِرق #قطر_الخيرية 🤍 تستمر في إغاثة إخواننا المتضررين من الزلزال في الشمال السوري، وتقديم يد العون إليهم. حيث قامت بتوزيع عددٍ من الوجبات الدافئة والمواد الغذائية على المخيمات.#زلزال_سوريا_وتركيا | #عون_و_سند | pic.twitter.com/FYxD7dowX1 — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) February 14, 2023

وتحركت كل الأجهزة والمؤسسات المعنية لتقديم الدعم والمساعدة لمواجهة كارثة الزلزال وتداعياتها، لتنطلق في نفس اليوم الذي ضرب فيه الزلزال، أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته قطر لدعم تركيا وسوريا لمواجهة كارثة الزلزال.

ورافق أولى رحلات الجسر الجوي، فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيام ومستلزمات شتوية.