قتلى بإطلاق نار داخل حرم جامعة ميشيغان وسائق شاحنة يدعس مارة في نيويورك (فيديو)

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون حين فتح مسلح النار في جامعة ولاية ميشيجان مساء الاثنين، بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينغ.

ونشرت الشرطة صورًا للمشتبه فيه، وقالت إنه مات متأثرًا برصاص أصاب به نفسه خلال الهجوم.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3 — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

وانتشرت قوات الشرطة في الحرم الجامعي وأجرت عمليات تفتيش دقيق للمباني، وأعلنت تعطيل كافة الأنشطة التعليمية وغيرها في الجامعة مدة 48 ساعة.

ووقع إطلاق النار في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقالت سلطات الأمن إن بعض المصابين في حالة خطرة.

UPDATE: The suspect has been located off campus. It appears he has died from a self-inflicted gunshot wound. There is no longer a threat to campus and the shelter-in-place has been lifted. pic.twitter.com/6s2KGvoKpV — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

دعس في نيويورك

من ناحية أخرى، قالت شرطة نيويورك إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في أنحاء متفرقة من المدينة بعد أن دعسهم سائق شاحنة صغيرة، مشيرة إلى أنها تستبعد في الوقت الراهن أن يكون ما جرى مرتبطًا بـ”الإرهاب”.

وقالت قائدة شرطة مدينة نيويورك كيشانت سيويل للصحفيين إنه “ليس هناك ما يدل على وجود أي رابط للإرهاب” بما جرى.

وأوضحت الشرطة أنه في قرابة الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي أوقف عناصرها في حي باي ريدج بضاحية بروكلين سائق الشاحنة بعد أن دعس عددًا من المارة.

لكن السائق سرعان ما فر بشاحنته ودعس المزيد من الناس أثناء مطاردة الشرطة له. وفي نهاية المطاف تمكنت الشرطة من إيقاف الشاحنة وتوقيف سائقها.

وأوضحت الشرطة أن عملية الدعس أسفرت عن إصابة سبعة مدنيين وشرطي بجروح، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.

وبحسب متحدث باسم الشرطة فإن ثلاثة من الجرحى كانوا على متن دراجات نارية صغيرة.

وقالت قائدة الشرطة “معلوماتنا بهذا الشأن محدودة للغاية في الوقت الحالي”، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا.

وأضافت أن الوقائع حدثت في سبعة مواقع منفصلة يتعيّن على المحقّقين التحقيق في كل منها.