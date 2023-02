قتلى بإطلاق نار داخل حرم جامعة ميشيغان وسائق شاحنة يدعس مارة في نيويورك (فيديو)

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون حين فتح مسلح النار في جامعة ولاية ميشيجان مساء الاثنين، بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينغ.

ونشرت الشرطة صورًا للمشتبه فيه، وقالت إنه مات متأثرًا برصاص أصاب به نفسه خلال الهجوم.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3

وانتشرت قوات الشرطة في الحرم الجامعي وأجرت عمليات تفتيش دقيق للمباني، وأعلنت تعطيل كافة الأنشطة التعليمية وغيرها في الجامعة مدة 48 ساعة.

ووقع إطلاق النار في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقالت سلطات الأمن إن بعض المصابين في حالة خطرة.

UPDATE: The suspect has been located off campus. It appears he has died from a self-inflicted gunshot wound. There is no longer a threat to campus and the shelter-in-place has been lifted. pic.twitter.com/6s2KGvoKpV

— MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023