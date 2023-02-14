زلزال سوريا.. مبادرات أهلية في حلب لتوزيع الوجبات الساخنة على المتضررين (فيديو)

يُمضي نشطاء في حلب ساعات في إعداد الوجبات الساخنة للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وقال نشطاء في جمعية البر والإحسان الخيرية في حلب إنهم يوزعون نحو 6000 وجبة يوميًّا على 174 مأوى لضحايا الزلزال في أنحاء حلب تضم مئات النازحين.

وذكر القائمون على الجمعية أنهم أنشؤوا المطبخ بعد يومين فقط من وقوع الزلزال، وبدؤوا مساعدة النازحين والمتضررين.

وتعمل الجمعية الخيرية أيضًا لتوفير مساكن مؤقتة للنازحين من خلال استئجار منازل لهم فترات تتراوح بين 6 أشهر وعام.

وانطلقت هناك مباردات أهلية أخرى مثل مطبخ “ساعد” الذي يعدّ ما بين 3000 و5000 وجبة يوميًّا لتوزيعها على المتضررن من الزلزال في سوريا.

وفجر الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا 31643 قتيلًا وأكثر من 80 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى نحو 4574 قتيلًا و7429 مصابًا.