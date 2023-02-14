رصدت كاميرا الجزيرة مباشر دخول 32 شاحنة مساعدات إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى الحدود مع تركيا، وهي قافلة الإغاثة الأممية الرابعة منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين اليوسف إن الشاحنات تحمل مستلزمات طبية وفرش إسفنجية وأغطية، وأضاف أن هذه القافلة جاءت بعد دخول وفد من الأمم المتحدة في الصباح عبر المعبر الحدودي بين تركيا وسوريا، صباح اليوم الثلاثاء.

ووصلت 7 شاحنات كبيرة من المساعدات القطرية، أمس الاثنين، إلى ريف إدلب عبر معبر باب الهوى. وتضمنت المساعدات أنواعًا من احتياجات المتضررين من الزلزال.

وحملت القافلة مواد إغاثية وأخرى غذائية وخيامًا وملابس شتوية، تضافرت لجمعها جهود مؤسسات عدة في دولة قطر لتخفيف المعاناة عن المنكوبين.

قافلة دير الزور

من ناحية أخرى، رصدت الجزيرة مباشر عبور قافلة مساعدات ضخمة من 80 شاحنة، الاثنين، مقدمة من أهالي منطقة دير الزور ومنبج في شرق سوريا إلى مناطق الشمال الغربي السوري المتضرر.

ودخلت القافلة عبر معبر (عون الدادات) بريف مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي. وقال نشطاء إن القافلة ضمت أيضا مبالغ مالية كبيرة جرى التبرع بها من خلال حملة على مدار عدة أيام من عشائر المنطقة الشرقية.

وفجر الاثنين 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا 31974 قتيلًا وأكثر من 81 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى 4574 قتيلًا و7429 مصابًا.

قافلة الأمم المتحدة 14 شاحنة

قافلة العشائر السورية 80 شاحنة

خلي الأمم المتحدة تولي ..#زلزال_سوريا_وتركيا #الأمم_المتحدة pic.twitter.com/zEGo5adStA — Mostafa Maqsous (@MMaqsous) February 14, 2023