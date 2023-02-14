شاهد: كيف ودّع فريق الإنقاذ الصيني جثامين ضحايا الزلزال في تركيا

يحرص أفراد فريق الإنقاذ الصيني على الانحناء احترامًا وتوديعًا للجثامين التي ينتشلونها من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الجاري.

وأظهرت لقطات الفريق الصيني وهو ينحني احترامًا لجثامين انتشلها من تحت أنقاض مجمع “حياة” السكني الذي دمره الزلزال في ملاطيا.

وأرسلت الصين فريق إنقاذ مؤلفًا من 290 فردًا للإسهام في جهود الإنقاذ ومساعدة تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل 9 أيام.

ويعمل الفريق الصيني في ولايات أديامان وكهرمان مرعش وملاطيا التي ألحق الزلزال فيها أضرارًا كبيرة.

وخلال مراسم التحية، يخلع أفراد الفريق الصيني خوذهم، وينحنون أمام الجثة قبل توديعها.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا 31974 قتيلًا وأكثر من 81 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى 4574 قتيلًا و7429 مصابا.