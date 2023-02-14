عبر الجزيرة مباشر.. رئيس الهلال الأحمر التركي يعلن إطلاق حملة لإغاثة الشمال السوري (فيديو)

أعلن رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كينيك إطلاق حملة لإغاثة الشمال السوري تشمل 3 آلاف من الطواقم الطبية و8 مستشفيات.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين “لدينا عملية كبرى في الشمال السوري، هناك 10 معسكرات لجوء و12 مركزا للأيتام وفرق لخدمة الطعام تدعم إخوتنا المنكوبين في سوريا”.

وتحدّث عن العاملين في منظمته، قائلا “لدينا 15 ألف فرد و250 ألف متطوع موزعين على البلدين، داخل سوريا لدينا 3 آلاف موظف وفي تركيا 12 ألفا”.

وعن المساعدات الأكثر إلحاحا، أوضح أنها تتعلق بالإيواء والمساكن “من ملاجئ مؤقتة ودائمة ودعم نقدي مالي”. وقال “أشدد على أن هناك 5 ملايين لاجئ وطالب للجوء يعيشون في تركيا نزحوا من دول عدة، وهم ضحايا للزلزال أيضا”.

وأضاف أن 50 جمعية وطنية تابعة للهلال والصليب الأحمرين حول العالم أرسلوا مساعدات إلى المنكوبين.





وتطرّق إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها الهلال الأحمر التركي، قائلا “نوفر الطعام يوميا لأكثر من 2.5 مليون متضرر جراء الزلزال في أكثر من 500 موقع”، مشيرا إلى أنهم يسخّرون كل قدراتهم لإغاثة المنكوبين في الولايات العشر المتضررة.

وأوضح “هاتان الهزتان تركتا دمارا كبيرا خلفهما. مدارس وطرق والكثير من الخدمات العامة تعطلت، ونحاول مد يد العون إلى كل منكوب”.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا 36 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا 31 ألفا و643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى نحو 4500 قتيل و7429 مصابا.