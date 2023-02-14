“مسحوق البروتين” ينقذ حياة شاب قضى 198 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا (فيديو)

لليوم التاسع على التوالي، تتواصل في تركيا جهود البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا، أملًا في العثور على ناجين من تحت الأنقاض.

وقال الشاب التركي (باقي ينينار) الذي تم إنقاذه من تحت أنقاض الزلزال، اليوم الثلاثاء، بعد 198 ساعة تحت الأنقاض، إنه تمسّك بالحياة تحت الركام عبر شرب مسحوق البروتين (مكمل غذائي).

وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عامًا) وشقيقه باقي (21 عامًا) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في أحد الأحياء بولاية كهرمان مرعش بعد مرور 198 ساعة على الزلزال، ونُقل الشقيقان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووثقت عدسات فرق الإنقاذ لحظات انتشال “باقي” من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش، حيث تم إنقاذه مع شقيقه محمد أنس.

وتبادل “باقي” أطراف الحديث مع فرق الإنقاذ مشيرًا إلى أنه يعمل صائغًا، وأنه تمسّك بالحياة تحت أنقاض الزلزال بشرب مسحوق البروتين.

وسأل باقي، الذي كان محتفظًا بوعيه ويبدو وضعه الصحي العام جيدًا، أفراد الإنقاذ عن مصير أسرته، وأجابوه بأن والده يرقد في المستشفى.





إنقاذ امرأة أجنبية

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الثلاثاء، من انتشال امرأة أجنبية تدعى منى دعبول بعد 204 ساعات على مكوثها تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في مدينة أنطاكيا، نُقلت المرأة إلى المستشفى.

وفي هاطاي أيضًا، نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج فتاة من تحت الأنقاض بعد 201 ساعة من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد.

وشارك في عملية إنقاذ الفتاة (أمينة أكغول) عمال مناجم قادمون من ولاية تركية وفرق إنقاذ أخرى، حيث تمكنوا من الوصول إليها تحت ركام بنائها في مدينة أنطاكيا.