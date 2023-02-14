أكثر من خمسة آلاف قاصر ضحايا اعتداءات جنسية في الكنيسة البرتغالية

قالت لجنة خبراء مستقلة في البرتغال إن نحو 5 آلاف قاصر تعرضوا للعنف الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية في البلاد منذ عام 1950، مسلطة الضوء على جزء من مآسي الانتهاكات الجنسية للقصّر داخل الكنيسة.

وعرضت اللجنة المستقلة نتائجها أمس الاثنين، وخلصت إلى أن ما لا يقل عن 4815 قاصرا تعرضوا للعنف الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية البرتغالية.

وأشارت اللجنة إلى أنها استمعت إلى أكثر من 500 شهادة خلال العام المنصرم، فضلًا عن أبحاثها في أرشيف الكنيسة ومقابلات مع أعلى المسؤولين فيها.

وقال منسق اللجنة الطبيب النفسي المتخصص في الأطفال بيدرو ستريشت خلال عرض التقرير النهائي في لشبونة “سمحت لنا هذه الشهادات بالوصول إلى شبكة من الضحايا أكبر بكثير تضم ما لا يقل عن 4815 ضحية”.

وقال رئيس مجلس الأساقفة البرتغاليين الأسقف دي ليريا-افتيكما جوزيه أورنيلاس إن “التقرير الذي صدر اليوم يعبر عن حقيقة قاسية ومأساوية. لكننا نعتقد أن التغيير سلك مساره”.

وأضاف “نطلب الصفح من جميع الضحايا”، لافتًا إلى أن هذا “جرح مفتوح يضر بنا ويجعلنا نشعر بالعار”.

Child abuse found in Portugal Catholic Church is 'tip of iceberg', commission says https://t.co/VpuGt74b9D pic.twitter.com/CSqpl3Y9r0 — Reuters World (@ReutersWorld) February 13, 2023

ويعقد أساقفة البرتغال اجتماعا مطلع مارس/ آذار المقبل لدرس خلاصات التقرير المستقل وإعلان “إجراءات ملموسة” بهدف “الحول دون تكرار حصول أي من أنواع العنف”.

وقال هانس زولنر عضو اللجنة البابوية لحماية القاصرين ومدير معهد الأنثروبولوجيا للوقاية من التجاوزات ومقره روما: “المؤسف أن حجم الأعداد والروايات ليس غريبًا علينا لأننا سبق أن استمعنا إليه في مختلف أرجاء العالم”.

وأضاف بعدما حضر عرض التقرير في لشبونة أن ما قامت به اللجنة المستقلة البرتغالية يشكل “إشارة الى قدرة الكنيسة على مواجهة هذا الجرح العميق”.

وفي عام 2019، وعد البابا فرنسيس بعد الكشف عن ارتكاب كهنة آلاف الاعتداءات الجنسية عبر العالم واتهامات بتستر أفراد من الإكليروس عليها، بشن “معركة شاملة” ضد الاعتداء على الأطفال داخل الكنيسة.

ومن المنتظر أن يزور البابا العاصمة البرتغالية بمناسبة يوم الشباب العالمي مطلع أغسطس/ آب، وقد يلتقي خلال هذه الزيارة ضحايا، وفق ما أعلن الأسقف المساعد في لشبونة أميريكو أغيار المكلّف تنظيم هذا الحدث العالمي للشباب الكاثوليك.

وفي نهاية عام 2021، كلفت سلطات الكنيسة البرتغالية لجنة خبراء مستقلين التحقيق في ظاهرة العنف الجنسي، على غرار ما تم القيام به في بلدان مثل ألمانيا وفرنسا.