أكثر من خمسة آلاف قاصر ضحايا اعتداءات جنسية في الكنيسة البرتغالية

قالت لجنة خبراء مستقلة في البرتغال إن نحو 5 آلاف قاصر تعرضوا للعنف الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية في البلاد منذ عام 1950، مسلطة الضوء على جزء من مآسي الانتهاكات الجنسية للقصّر داخل الكنيسة.

وعرضت اللجنة المستقلة نتائجها أمس الاثنين، وخلصت إلى أن ما لا يقل عن 4815 قاصرا تعرضوا للعنف الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية البرتغالية.

وأشارت اللجنة إلى أنها استمعت إلى أكثر من 500 شهادة خلال العام المنصرم، فضلًا عن أبحاثها في أرشيف الكنيسة ومقابلات مع أعلى المسؤولين فيها.

وقال منسق اللجنة الطبيب النفسي المتخصص في الأطفال بيدرو ستريشت خلال عرض التقرير النهائي في لشبونة “سمحت لنا هذه الشهادات بالوصول إلى شبكة من الضحايا أكبر بكثير تضم ما لا يقل عن 4815 ضحية”.

وقال رئيس مجلس الأساقفة البرتغاليين الأسقف دي ليريا-افتيكما جوزيه أورنيلاس إن “التقرير الذي صدر اليوم يعبر عن حقيقة قاسية ومأساوية. لكننا نعتقد أن التغيير سلك مساره”.

وأضاف “نطلب الصفح من جميع الضحايا”، لافتًا إلى أن هذا “جرح مفتوح يضر بنا ويجعلنا نشعر بالعار”.

Child abuse found in Portugal Catholic Church is 'tip of iceberg', commission says https://t.co/VpuGt74b9D pic.twitter.com/CSqpl3Y9r0

— Reuters World (@ReutersWorld) February 13, 2023