سمّاها “عائشة بتول”.. أردوغان يرفع الأذان لمولودة ناجية من الزلزال (فيديو)

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اسم “عائشة بتول” على مولودة لأم ناجية من الزلزال، وذلك أثناء تفقده جرحى الكارثة في مدينة باشاك شهير الطبية بإسطنبول، مساء الاثنين.

وسمّى أردوغان المولودة عائشة بتول بعد أن رفع الأذان في أذنها.

وخلال زيارته المستشفى، تلقى أردوغان معلومات عن الأوضاع الصحية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري، وأعرب عن تمنيه لهم بالشفاء العاجل.

• Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu

• Depremzedelerle sohbet etti, yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' ismini verdi https://t.co/bcKzK7DYFL pic.twitter.com/speuTvaovJ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 14, 2023

وقبل 9 أيام، ضرب زلزال قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا 37 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا 31 ألفا و643 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، في حين وصل العدد في سوريا إلى نحو 4575 قتيلا و7396 مصابا.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع، في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.

ولا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديتين في ولاية كهرمان مرعش، أمس الأحد، بشدة 4.1 و4.6 درجات على مقياس ريختر، كما أعلن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا، السبت، تراوحت شدتها بين 3 و4.7 درجات.