صور جوية خاصة بالجزيرة مباشر ترصد شقوقا ضخمة سبّبها زلزال تركيا في مدينة هاطاي (فيديو)

كشفت كاميرا مسيّرة للجزيرة مباشر شقوقا ضخمة سبّبها زلزال تركيا المدمر في مدينة هاطاي.

ويُقدَّر طول الشقوق بنحو 300 كيلومتر وبعمق 30 مترا، وبلغ عرض الشق الرئيسي 200 متر، ويعتقد الخبراء أن أرض تركيا تحركت ما بين 3 و4 أمتار.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في المنطقة إن الشق الكبير يخترق مزرعة كبيرة للزيتون ومناطق سكنية.

ونقل عن أحد السكان قوله إن الصدع سبّب انهيارا لعدد من المنازل في تلك المنطقة، وأدى إلى دمار كبير.

شقوق ضخمة سببها زلزال تركيا المدمر في مدينة هاطاي .. يقدر طول الشق بحوالي 300كم وبعمق 30 مترا، وبلغ عرضه 200 متر ويعتقد الخبراء أن أرض تركيا تحركت ما بين 3 إلى 4 أمتار بحسب وكالة "رابتلي"#الجزيرةمباشر #تركيا #زلزالتركيا #سوريا #زلزال_سوريا pic.twitter.com/e5CTqlna1E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2023

وفجر السادس من فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألفا وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين.

وقال أستاذ علوم الأرض والمحيطات في جامعة فيكتوريا الكندية الدكتور إدوين نيسن، إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا كان أحد أكبر الزلازل التي سُجلت على اليابسة، مؤكدا أن هذا النوع من الزلازل المدمرة يحدث عادة في المحيطات وليس على اليابسة.

وأضاف العالم الكندي في مقابلة مع وكالة الأناضول أن الزلزال لم يكن متوقعا رغم بيانات تركيا الغنية التي يعود بعضها إلى ألف عام، كما أن مثل هذا الزلزال الضخم عادة لا يتكرر إلا كل 100 عام.