بعد 178 ساعة.. إنقاذ طفلتين ومسنّة وشاب في ولايتي هاطاي وأديامان التركية (فيديو)

شهد اليوم الثامن للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، إخراج رجال الإنقاذ لأحياء من تحت الأنقاض في جنوبي تركيا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ولاية أديامان التركية بعد مضي 178 يوما على وقوع الزلزال.

وحسب وكالة الأناضول، فإنه تم إنقاذ الطفلة ميراي (6 أعوام) من تحت الركام في حي علي تاش، وتم نقلها من قِبل الطواقم الطبية في المنطقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وهلّل المنقذون والسكان الموجودون حول المبنى بالتكبير فور إخراج الطفلة على قيد الحياة.

شقوق ضخمة سببها زلزال تركيا المدمر في مدينة هاطاي .. يقدر طول الشق بحوالي 300كم وبعمق 30 مترا، وبلغ عرضه 200 متر ويعتقد الخبراء أن أرض تركيا تحركت ما بين 3 إلى 4 أمتار بحسب وكالة "رابتلي"#الجزيرةمباشر #تركيا #زلزالتركيا #سوريا #زلزال_سوريا pic.twitter.com/e5CTqlna1E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2023

وفي ذات المدينة تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شاب (25 عامًا) على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 178 ساعة من وقوع الزلزال.

وفي ولاية هاطاي التركية، نجحت الفرق المختصة في إنقاذ امرأة مسّنة (70 عاما) على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 178 ساعة من وقوع الزلزال.

كما تمكنت الفرق في هاطاي في إنقاذ طفلة على قيد الحياة بعد قضائها نحو 176 ساعة تحت الأنقاض منذ وقوع الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين، وشرّد مئات الآلاف من بيوتهم الآمنة.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 37 ألفًا مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، ولا يزال البحث جاريًا عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.