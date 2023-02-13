أبرزها السعودية وقطر وأمريكا وبريطانيا والكويت.. حملات شعبية لدعم ضحايا الزلزال تجمع ملايين الدولارات

تفاعلت الجاليات والشعوب العربية والإسلامية مع الزلازل التي ضربت جنوب تركيا وطالت الشمال السوري الاثنين الماضي، حيث أُطلقت مبادرات متنوعة شملت تبرعات عينية ومادية وتبرّعًا بالدم.

وجمعت السعودية نحو 81 مليون دولار، وقطر 46 مليون دولار، وحققت تبرعات شعبية بالكويت انطلقت ليوم واحد نحو 67.7 مليون دولار.

ولم يختلف الأمر كثيرًا في الدول الغربية، حيث جمعت الحملات الشعبية في بريطانيا نحو 63 مليونًا، فيما جمع المسلمون في الولايات المتحدة نحو 100 مليون دولار، وافتتحت مراكز عديدة للإغاثة وجمع التبرعات في مدن كندية رئيسية.

السعودية

ارتفع عدد المشاركين بحملة تبرعات شعبية في السعودية لإغاثة سوريا وتركيا، إلى 1.4 مليون شخص، بحصيلة أولية تجاوزت 304 ملايين ريال (نحو 81.2 مليون دولار).

جاء ذلك بحسب بيانات منصة “ساهم” السعودية المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي)، في 8 فبراير/شباط الجاري.

كما قدّم عمال نظافة بمطار جدة في السعودية، تبرعات مالية لقافلة عمرة تركية، من أجل إيصالها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

تساهم تبرعاتكم في تقديم يد العون لإخواننا المتضررين من الزلزال في #سوريا و #تركيا.. للتبرع عبر #منصة_ساهم:https://t.co/8TxvXXVzBb أو من خلال التحويل على الحساب البنكي على مصرف الراجحي:

SA7780000500608018777776#عطاؤكم_يخفف_عنهم pic.twitter.com/viTPWH1IM9 — مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) February 11, 2023

قطر

وفي قطر، بلغ حجم التبرعات لحملة “سند وعنون” 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) في يومها الأول عبر تلفزيون قطر الرسمي، لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

حملة #عون_وسند الإغاثية تجمع 168 مليون ريال لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/4OEiIEPtiA — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 11, 2023

الكويت

وحققت تبرعات شعبية في الكويت انطلقت ليوم واحد 67.7 مليون دولار.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن “ما يزيد على الـ129 ألف متبرع شاركوا في تلك الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، السبت، ولمدة يوم واحد فقط”.

قدّمت شركة علي المطوّع في #الكويت 2,5 مليون دولار إلى الهلال الأحمر الكويتي، لإغاثة المتضرّرين من #زلزال_ترکیا_وسوريا. أعلن ذلك فيصل المطوع، رئيس الشركة، الذي أكّد استعداده لتقديم المزيد. وفيصل هذا والد المحسن علي المطوّع (ت عام 1946)، وشقيق الإصلاحي، عبد ﷲ المطوّع (ت عام 2006). pic.twitter.com/Suttq0ma0h — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) February 11, 2023

أمريكا

وفي الولايات المتحدة، قال المجلس الأمريكي للمنظمات الإسلامية، إن المسلمين هناك جمعوا أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات المادية والعينية للمتضررين من الزلزال.

وقال الأمين العام لمكتب الإدارة المركزية، أسامة جمال، إن الاستجابة السريعة أصبحت سمة مميزة للمجتمع المسلم في الولايات المتحدة، وإن منظمات الإغاثة الإنسانية هناك تعمل بلا كلل على مستوى العالم.

American Muslims Give, Send an Estimated $100 million for Türkiye, Syria Earthquake Reliefhttps://t.co/CTPP6mt48J pic.twitter.com/qBf5gEB2Ni — US Council of Muslim Organizations (@USCMO) February 11, 2023

وتمكن القائمون على مسجد مركز نور الإسلام الثقافي، بمدينة هيليارد في ولاية أوهايو الأمريكية، من جمع حوالي 100 ألف دولار.

بريطانيا

وقالت صحيفة الإندبدنت إن جهود المساعدة الشعبية في بريطانيا جمعت لإنقاذ متضرري الزلزال أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) في يومين، مقابل تبرعات ضئيلة قدمت من الحكومة البريطانية بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين دولار).

وقالت لجنة الطوارئ والكوارث (DEC) التي تضم 15 مؤسسة خيرية بريطانية رائدة، إن نداءها قد جمع 52.8 مليون جنيه إسترليني في يومين (63 مليون دولار)، من ضمنها 5 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) في صورة مساعدات من حكومة المملكة المتحدة، رغم تقديم بريطانيا دعمًا بـ2.5 مليار لأوكرانيا العام الماضي، ووعدت بالمبلغ ذاته هذا العام.

Devastating earthquakes have hit Turkey and Syria, killing and injuring thousands of people. Survivors urgently need rescue, medical aid, shelter, blankets and food. Today the DEC is launching the #TurkeySyriaAppeal. Donate now to help save lives: https://t.co/267b15rrEn pic.twitter.com/vTEFFwy2d9 — DEC (@decappeal) February 9, 2023

مصر

وفي مصر، تحولت ما بدأت مبادرة صغيرة بين أصدقاء وعائلة إلى حملة مساعدات على نطاق واسع في أنحاء البلاد جمعت 90 طنًا من المساعدات.

ومن المقرر نقل هذه المساعدات، التي شملت أطعمة معلبة ومشروبات وبطانيات وملابس وغيرها، إلى سوريا على متن طائرة عسكرية الاثنين.

أفغانستان

وفي أفغانستان سلّم رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابعة لحكومة طالبان المؤقتة مولوي مطيع الحق، مساعدات مالية جمعت للضحايا.

لبنان

وفي صيدا بجنوب لبنان، حمل رجال شاحنتين بحوالي 70 طنًا من التبرعات التي جمعتها مبادرة نظمها أفراد لمساعدة السوريين المتضررين من الزلزال.

وعلى مقربة وُضعت أكوام من البطانيات والملابس والحفاضات وحشايا النوم (المراتب) والمواد الغذائية في شاحنات من صيدا يوم الجمعة (10 فبراير/شباط) متوجهة إلى حلب واللاذقية.

كندا

وفي كندا، تواصلت حملات جمع التبرعات لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وفتحت مراكز عديدة للإغاثة وجمع التبرعات، بتنسيق من القنصليات العامة التركية في مدن تورنتو ومونتريال وفانكوفر.

Because of the earthquake there are many babies hungry and freezing in the harsh weather of Turkey now. Therefore, as chillheadz, we’ve donated baby food at the donation event of Turkish Embassy in Canada. We hope to put a smile on some babies’ face… pic.twitter.com/NH1FrdcrsR — chillheadz.stars 🤙🏽 (@ChillHeadzNFT) February 11, 2023

موريتانيا

ومن موريتانيا، تبرع تلاميذ “وقف المعارف” التركي بنحو 16 ألف دولار للمنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، مخلفًا آلاف الضحايا.