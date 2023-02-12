الأخبار

ميسي وبنزيما ومبابي.. قمصان نجوم كرة قدم عالميين في مزاد خيري لصالح متضرري الزلزال

الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي (رويترز)
12/2/2023

قاد اللاعب التركي ميريه ديميرال حملة -مستمرة- لبيع قمصان عدد من نجوم كرة القدم خلال مزادات خيرية، تذهب أرباحها إلى المتضررين من الزلزال في تركيا.

وأعلن ديميرال في تغريدة على تويتر أن قميص الفائز بالكرة الذهبية “كريم بنزيما” المُوقّع من جانبه، سيكون ضمن المزاد، ويستقبل الآن العروض للفوز به.

كما أعلن ديميرال أنه استطاع التواصل مع ثلاثي باريس سان جيرمان ميسي ونيمار ومبابي، والحصول على موافقتهم لبيع قمصانهم ضمن المزاد عن طريق التركي الآخر هاكان تشالهان أوغلو، وزميله السابق في ميلان جيانلويجي دوناروما، حيث يزامل الأخير الثلاثي حاليًّا في فرنسا.

 

وحظي الإعلان عن طرح قمصان الثلاثي في المزاد باهتمام واسع من جمهور كرة القدم، حيث شاهد التغريدات أكثر من 8 ملايين شخص.

وشهد المزاد إقبالًا واسعًا منذ بدايته، حيث باع اللاعب قمصان كريستيانو رونالدو وديبالا وبونوتشي مقابل 5 ملايين ليرة (270 ألف دولار)، ولحقتهم قمصان دي بروين وهازارد وموراتا مقابل مليون ليرة (54 ألف دولار).

ولاقى اللاعب إشادة واسعة من الجماهير التركية التي وجهت الشكر إلى لاعب أتلانتا الإيطالي، لحرصه على مساعدة المتضررين ودعمهم في هذه الظروف.

وأشادت جماهير كرة القدم بموقف اللاعبين، وحرصهم على المساعدة حتى لو عبر تقديم قميص مُوقّع فقط، حيث ستشكل هذه الأموال دعمًا ضروريًّا ومهمًّا للمتضررين.

ليفربول وإيفرتون

وتواصلت المزادات الخيرية في إنجلترا أيضًا، حيث أعلن الجاران ليفربول وإيفرتون عزمهما استثمار ديربي الميرساسيد الذي سيُلعب، يوم غد الاثنين، في جمع الأموال لحساب المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الفريقين سيتبرعان بقمصان مُوقّعة، لتباع في مزاد علني لحساب مؤسسة ليفربول الخيرية تُوجَّه أرباحه إلى المتضررين، مؤكدًا أن الأموال التي ستُجمع من المزاد ستُوجَّه إلى دفع تكاليف الرعاية الطبية العاجلة والمأوى في حالات الطوارئ، بجانب أشياء أخرى.

وأضاف البيان “لقد شعر كل من يرتبط بالنادي بحزن عميق بسبب الدمار والخسائر الفادحة في الأرواح نتيجة هذه الزلازل. قُتل الآلاف، وأصيب وشُرّد الكثيرون، وانهارت آلاف المباني”، ويلعب في صفوف ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي من المقرر -وفقًا لبيان النادي- أن يكون قميصه مطروحًا ضمن الحملة.

وتوجهت الجماهير بالشكر إلى نادي ليفربول على إقدامه على هذه الخطوات رفقة إيفرتون، وثمّنت الدور الاجتماعي الذي يؤديه بحكم شعبيته الكبيرة حول العالم.

وأشاد مدونون بتصرف كلا الناديين، رغم التنافس والعداوة التاريخية التي تجمعهما في ديربي “الميرسيسايد”.

المصدر : خدمة سند