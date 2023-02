ميسي وبنزيما ومبابي.. قمصان نجوم كرة قدم عالميين في مزاد خيري لصالح متضرري الزلزال

قاد اللاعب التركي ميريه ديميرال حملة -مستمرة- لبيع قمصان عدد من نجوم كرة القدم خلال مزادات خيرية، تذهب أرباحها إلى المتضررين من الزلزال في تركيا.

وأعلن ديميرال في تغريدة على تويتر أن قميص الفائز بالكرة الذهبية “كريم بنزيما” المُوقّع من جانبه، سيكون ضمن المزاد، ويستقبل الآن العروض للفوز به.

كما أعلن ديميرال أنه استطاع التواصل مع ثلاثي باريس سان جيرمان ميسي ونيمار ومبابي، والحصول على موافقتهم لبيع قمصانهم ضمن المزاد عن طريق التركي الآخر هاكان تشالهان أوغلو، وزميله السابق في ميلان جيانلويجي دوناروما، حيث يزامل الأخير الثلاثي حاليًّا في فرنسا.

Next one @KMbappe

He wanted to support earthquake victims with our campaign.

We are selling Kylian Mbappe's signed jersey by auction!

All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake in Türkiye 🇹🇷

many thanks to @hakanc10 pic.twitter.com/QLuirPPRhZ

— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023