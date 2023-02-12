ميسي وبنزيما ومبابي.. قمصان نجوم كرة قدم عالميين في مزاد خيري لصالح متضرري الزلزال

قاد اللاعب التركي ميريه ديميرال حملة -مستمرة- لبيع قمصان عدد من نجوم كرة القدم خلال مزادات خيرية، تذهب أرباحها إلى المتضررين من الزلزال في تركيا.

وأعلن ديميرال في تغريدة على تويتر أن قميص الفائز بالكرة الذهبية “كريم بنزيما” المُوقّع من جانبه، سيكون ضمن المزاد، ويستقبل الآن العروض للفوز به.

Sırada @Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.@hakanc10’a çok teşekkürler. pic.twitter.com/pm86dBkMFg — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 11, 2023

كما أعلن ديميرال أنه استطاع التواصل مع ثلاثي باريس سان جيرمان ميسي ونيمار ومبابي، والحصول على موافقتهم لبيع قمصانهم ضمن المزاد عن طريق التركي الآخر هاكان تشالهان أوغلو، وزميله السابق في ميلان جيانلويجي دوناروما، حيث يزامل الأخير الثلاثي حاليًّا في فرنسا.

Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.

Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan @hakanc10 ve @gigiodonna1 'ya çok teşekkürler pic.twitter.com/6INZsnWaA8 — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023

Next one @KMbappe He wanted to support earthquake victims with our campaign. We are selling Kylian Mbappe's signed jersey by auction! All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake in Türkiye 🇹🇷 many thanks to @hakanc10 pic.twitter.com/QLuirPPRhZ — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023

وحظي الإعلان عن طرح قمصان الثلاثي في المزاد باهتمام واسع من جمهور كرة القدم، حيث شاهد التغريدات أكثر من 8 ملايين شخص.

وشهد المزاد إقبالًا واسعًا منذ بدايته، حيث باع اللاعب قمصان كريستيانو رونالدو وديبالا وبونوتشي مقابل 5 ملايين ليرة (270 ألف دولار)، ولحقتهم قمصان دي بروين وهازارد وموراتا مقابل مليون ليرة (54 ألف دولار).

Başlattığımız açık artırmada 3 forma daha sahiplerini buldu! @vefakuzu satışa çıkan Hazard, Morata ve Kevin De Bruyne formalarını toplam 1 Milyon TL'ye satın aldı 🙏🏼 Satıştan elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı. pic.twitter.com/aSIUPx1GKS — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 11, 2023

ولاقى اللاعب إشادة واسعة من الجماهير التركية التي وجهت الشكر إلى لاعب أتلانتا الإيطالي، لحرصه على مساعدة المتضررين ودعمهم في هذه الظروف.

وأشادت جماهير كرة القدم بموقف اللاعبين، وحرصهم على المساعدة حتى لو عبر تقديم قميص مُوقّع فقط، حيث ستشكل هذه الأموال دعمًا ضروريًّا ومهمًّا للمتضررين.

ليفربول وإيفرتون

وتواصلت المزادات الخيرية في إنجلترا أيضًا، حيث أعلن الجاران ليفربول وإيفرتون عزمهما استثمار ديربي الميرساسيد الذي سيُلعب، يوم غد الاثنين، في جمع الأموال لحساب المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الفريقين سيتبرعان بقمصان مُوقّعة، لتباع في مزاد علني لحساب مؤسسة ليفربول الخيرية تُوجَّه أرباحه إلى المتضررين، مؤكدًا أن الأموال التي ستُجمع من المزاد ستُوجَّه إلى دفع تكاليف الرعاية الطبية العاجلة والمأوى في حالات الطوارئ، بجانب أشياء أخرى.

#LFC and Everton will use Monday's Merseyside derby to come together to help raise much-needed funds for those impacted by the devastating earthquakes in Turkey and Syria. — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2023

وأضاف البيان “لقد شعر كل من يرتبط بالنادي بحزن عميق بسبب الدمار والخسائر الفادحة في الأرواح نتيجة هذه الزلازل. قُتل الآلاف، وأصيب وشُرّد الكثيرون، وانهارت آلاف المباني”، ويلعب في صفوف ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي من المقرر -وفقًا لبيان النادي- أن يكون قميصه مطروحًا ضمن الحملة.

وتوجهت الجماهير بالشكر إلى نادي ليفربول على إقدامه على هذه الخطوات رفقة إيفرتون، وثمّنت الدور الاجتماعي الذي يؤديه بحكم شعبيته الكبيرة حول العالم.

وأشاد مدونون بتصرف كلا الناديين، رغم التنافس والعداوة التاريخية التي تجمعهما في ديربي “الميرسيسايد”.