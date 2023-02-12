مشهد بطولي لممرضات تركيات يمسكن حضّانات الأطفال حتى لا تسقط أثناء الزلزال

رصدت كاميرات مراقبة داخل مستشفى في تركيا لحظات مؤثرة وبطولية لممرضات يتمسكن بحضّانات الأطفال حديثي الولادة أثناء اهتزاز المبنى بسبب الزلزال المدمر.

وفور وقوع الزلزال، توجهت الممرضات في مستشفى “عناية توبشو أوغلو” بولاية غازي عنتاب إلى وحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة.

وقامت الممرضات بحماية الحضّانات بأجسادهن، ولم يتركنها طوال مدة الزلزال حتى لا تتعرض للسقوط وصدمة تؤذي الأطفال إلى أن توقف الزلزال.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وحصد آلاف الأرواح وعشرات الآلاف من المصابين ومئات المباني.

وفي تركيا، ضرب الزلزال 10 ولايات من بينها غازي عنتاب، وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، في اليوم التالي للزلزال، الولايات المتضررة من الزلزال “مناطق منكوبة”، وأطلق بذلك حالة الطوارئ بها مدة 3 أشهر وفقًا للدستور.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا، وفقًا لآخر تحديث، إلى 24617 قتيلًا وأكثر من 80 ألف مصاب، وفي عموم سوريا إلى 4568 قتيلًا وأكثر من 7 آلاف مصاب