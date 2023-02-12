مسؤول أممي: هذه أسباب عدم إيصال المساعدات لمناطق الشمال السوري (فيديو)

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك جملة من العوائق الطارئة التي حالت دون إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لمنكوبي الزلزال الذي ضرب مناطق الشمال السوري.

وأضاف حق خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن كارثة الزلزال تزامنت مع انتشار مرض الكوليرا والبرد القارس في تلك المناطق، إضافة إلى أن قوة الزلزال أثرت بصورة واضحة على البينات التحتية وخاصة الطرقات الرابطة بين تركيا ومجموع محافظات شمال غرب سوريا.

وأقر المسؤول الأممي أن أول قافلة إنسانية أممية دخلت عبر باب الهوى الحدودي كانت يوم الخميس الماضي.

وأوضح أن محافظات الشمال السوري في حاجة ماسة للمعدات الكبيرة لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض. مضيفا أنه تم التنسيق مع الحكومة السورية والمعارضة من أجل عدم تسييس العمل الإنساني في هذا الظرف العصيب.

وكان مارتن غريفيث؛ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قد وصف الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بأنه “أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام”.

وأعرب غريفيث في مؤتمر صحفي بعد وصوله ولاية كهرمان مرعش التركية، عن أمله أن تذهب المساعدات في سوريا إلى مناطق سيطرة النظام والمعارضة، مشيرا إلى أن الأمور في هذا الصدد لم تتضحْ بعد.

🗣 "أنا هنا للتأكد من عدم نسيان هؤلاء الناس".. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، يصف الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بأنه "أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام".#الجزيرة_مباشر | #هزة_أرضية | #زلزال_تركيا_سوريا | #deprem pic.twitter.com/McKZQtxFOM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2023

وكشف حق أن الهدف من زيارة مارتن غريفيث لسوريا تأتي في سياق التواصل مع حكومة النظام السوري من أجل التنسيق وإيصال المساعدات لمستحقيها في الشمال السوري.

هل الأمم المتحدة مسؤولة بشكل كامل عن ارتفاع أعداد القتلى في الشمال السوري بسبب عدم دخول معدات الإغاثة حتى هذه اللحظة؟ شاهد رد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق pic.twitter.com/yVpAdeKnGh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2023

وقال: نحن نعرف أن الوضع كارثي في هذه المناطق، ونبذل قصارى جهدنا من أجل إيصال معدات الحفر لفك العزل عن المنكوبين.

وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن عن عدم حصوله حتى الآن على المعدات التي طلبها للمساعدة في استخراج العالقين، مستغربا “التقصير والتأخير” في إرسال مساعدات إلى مناطق شمال غرب سوريا.

ما الذي يمنع الأمم المتحدة من فتح معابر أخرى إلى الشمال السوري غير معبر #باب_الهوى؟ نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق يُجيب pic.twitter.com/VpEFfNHaBK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2023

وردا على الاتهامات التي وُجهت للأمم المتحدة ومسؤوليتها المعنوية عن ارتفاع عدد القتلى، أوضح المسؤول الأممي أن فتح معبر باب الهوى يعد مكسبا مهما لعودة واستئناف إدخال المساعدات، مضيفان أن عملية فتح معابر أخرى تحتاج موافقة من مجلس الأمن وتحديد الخطوات المطلوبة لفتح وتسيير هذه المعابر الجديدة.

وقال إننا نعيش حالات استثنائية تقتضي منا إجراءات استثنائية لإنقاذ حياة الناس في الشمال السوري.