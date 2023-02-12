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مسؤول أممي: هذه أسباب عدم إيصال المساعدات لمناطق الشمال السوري (فيديو)

12/2/2023

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هناك جملة من العوائق الطارئة التي حالت دون إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لمنكوبي الزلزال الذي ضرب مناطق الشمال السوري.

وأضاف حق خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن كارثة الزلزال تزامنت مع انتشار مرض الكوليرا والبرد القارس في تلك المناطق، إضافة إلى أن قوة الزلزال أثرت بصورة واضحة على البينات التحتية وخاصة الطرقات الرابطة بين تركيا ومجموع محافظات شمال غرب سوريا.

وأقر المسؤول الأممي أن أول قافلة إنسانية أممية دخلت عبر باب الهوى الحدودي كانت يوم الخميس الماضي.

وأوضح أن محافظات الشمال السوري في حاجة ماسة للمعدات الكبيرة لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض. مضيفا أنه تم التنسيق مع الحكومة السورية والمعارضة من أجل عدم تسييس العمل الإنساني في هذا الظرف العصيب.

وكان مارتن غريفيث؛ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قد وصف الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بأنه “أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام”.

وأعرب غريفيث في مؤتمر صحفي بعد وصوله ولاية كهرمان مرعش التركية، عن أمله أن تذهب المساعدات في سوريا إلى مناطق سيطرة النظام والمعارضة، مشيرا إلى أن الأمور في هذا الصدد لم تتضحْ بعد.

وكشف حق أن الهدف من زيارة مارتن غريفيث لسوريا تأتي في سياق التواصل مع حكومة النظام السوري من أجل التنسيق وإيصال المساعدات لمستحقيها في الشمال السوري.

وقال: نحن نعرف أن الوضع كارثي في هذه المناطق، ونبذل قصارى جهدنا من أجل إيصال معدات الحفر لفك العزل عن المنكوبين.

وكان الدفاع المدني السوري قد أعلن عن عدم حصوله حتى الآن على المعدات التي طلبها للمساعدة في استخراج العالقين، مستغربا “التقصير والتأخير” في إرسال مساعدات إلى مناطق شمال غرب سوريا.

وردا على الاتهامات التي وُجهت للأمم المتحدة ومسؤوليتها المعنوية عن ارتفاع عدد القتلى، أوضح المسؤول الأممي أن فتح معبر باب الهوى يعد مكسبا مهما لعودة واستئناف إدخال المساعدات، مضيفان أن عملية فتح معابر أخرى تحتاج موافقة من مجلس الأمن وتحديد الخطوات المطلوبة لفتح وتسيير هذه المعابر الجديدة.

وقال إننا نعيش حالات استثنائية تقتضي منا إجراءات استثنائية لإنقاذ حياة الناس في الشمال السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر