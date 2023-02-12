نائب بالبرلمان التركي: قادرون على تجاوز كارثة الزلازل بدعم الدول الصديقة والمجتمع الدولي (فيديو)

قال حسن توران عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي ونائب الرئيس لشؤون المجتمع المدني والعلاقات العامة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا لديها خبرة مهمة في التعامل مع الكوارث، مؤكدا أنه سيتم تجاوز كارثة الزلزال بمجهودات الدولة ودعم الدول الصديقة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأضاف توران خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن الزلزال القوي الذي ضرب 10 محافظات في الجنوب التركي وامتد إلى نحو 500 كيلومتر أثر في حياة السكان والبنى التحتية، مؤكدا قدرة الدولة التركية على تجاوز هذه الكارثة من خلال العمل والتنسيق في عملية إعادة الإعمار.

وفي تقييمه للتعاون الدولي مع تركيا والمساعدات الطبية والإنسانية الأجنبية خلال الأزمة، قال توران “نحن نعرف قيمة الصداقة، وقطر دولة صديقة، وكانت سباقة لدعمنا منذ اللحظات الأولى للزلزال إلى جانب بعض الدول الإسلامية والغربية”.

وعن إمكانية تحقيق الوعد الذي أطلقه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي أكد فيه بناء آلاف من الوحدات السكنية خلال عام واحد، وتقديم العون إلى نحو 20 مليون مواطن تضرروا من الزلزال، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان إن الحكومة بدعم من الشعب التركي قادرة على تجاوز هذه الكارثة والتغلب عليها.

20 مليون مواطن تضرروا.. أردوغان يعد بإعمار المدن المنكوبة خلال عام واحد (فيديو) لتخطي الحجب: https://t.co/Ci1jqVUz3Z التفاصيل 👇https://t.co/9cgWtwNYco — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 11, 2023

وأوضح توران أن الحكومة التركية قامت حتى الآن بنصب 30 ألف خيمة، ونشر 40 ألف موظف لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لضحايا الزلزال إلى جانب توفير 5500 آلية ثقيلة للبحث عن أحياء جدد تحت الأنقاض.

وردّا على الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة لأداء الحكومة في التعامل مع كارثة الزلزال، قال توران “الأوقات العصيبة ليست مخصصة للانتقاد”، مضيفا أن هذه المواقف تكشف معادن الأشخاص والأحزاب، وأن التاريخ سيسجل هذه المواقف.

وقال “لن نخوض في مثل هذه الحوارات الفارغة، والشعب يقوم بما يجب القيام به، ويرفض مثل هذه الأساليب في السياسة”.