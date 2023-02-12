رئيس هيئة الإغاثة التركية يوجه نداء إلى العالم عبر الجزيرة مباشر بشأن مساعدة الشمال السوري (فيديو)

أكد بولنت يلدريم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، أنه بعد نحو 7 أيام على الزلزال ما زالت فرق الإنقاذ تواجه صعوبة بالغة في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، مشيرا إلى أن الشمال السوري بحاجة إلى خيام ومساعدات إنسانية.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، السبت، إن المنطقة تعرضت لكارثة كبرى وغير مسبوقة وخلال طقس سيئ وشديد البرودة، مما أدى إلى دمار 10 محافظات تركية.

وعن آثار الزلزال، قال يلدريم إن الأمر أشبه “بقصف كل مبنى على حدة”، مشيرا إلى أنه عاصر العديد من الزلازل في تركيا وجميع أنحاء العالم، إلا أنه لأول مرة يشاهد هذا الدمار.

وتحدّث يلدريم عن الصعوبات في عمليات الإنقاذ، وقال إن فرق الإنقاذ اضطرت إلى الحفر ورفع الركام بأيديها لحين وصول المعدات.

وأشار إلى طريقة الإنقاذ حيث بدأوا بالسير في الأحياء المدمرة لمحاولة البحث عن أصوات أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، ومن ثم يأتون بآلات ثقيلة وجرافات ورافعات من أجل البحث ورفع الأنقاض.

الوضع في سوريا

وأشار يلدريم إلى زيارته لسوريا خلال الأيام الماضية، وتحدّث عن دمار واسع رآه في الشمال.

وقال “ذهبت إلى سوريا وتجولت في المناطق هناك، آلاف المنازل انهارت، وتواصلت مع الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري في الشمال) الذين كشفوا لي عن حجم الكارثة هناك، وعن أوضاع الناس الذين ينامون في العراء ويحتاجون إلى خيام ومواد غذائية”.

وأضاف “أوجّه نداء إلى العالم في ما يخص سوريا، الشعب في الشمال مظلوم وبحاجة ماسّة إلى المساعدة العاجلة”، مؤكدا “نحتاج بصورة عاجلة إلى الخيام والمساعدات الإنسانية لإيصالها إلى الشمال السوري”.

وأوضح يلدريم أن جمعيته لا تميّز بين تركيا وسوريا، “فكل المساعدات التي تُوزَّع في تركيا نفسها تصل إلى سوريا، والطريق مفتوح إلى هناك، ولا توجد أي مشكلة في إيصال المساعدات”، داعيا الجميع إلى التبرع.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 24617 وأكثر من 80 ألف مصاب، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف من المناطق المنكوبة.

وفي سوريا، ارتفع عدد الضحايا إلى 4487 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب، وتتضاعف المأساة في الشمال السوري مع ضعف الإمكانات وقلة الموارد وتأخر وصول المساعدات الدولية اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.