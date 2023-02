“تعداد القتلى لم يبدأ بعد”.. مسؤول أممي يحذر: حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا سوف تتضاعف

حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا، التي تجاوزت حتى الآن 29 ألف قتيل، “ستتضاعف أو أكثر”.

وزار غريفيث، أمس السبت، مدينة كهرمان مرعش (مركز الزلزال) في تركيا، وقال لوسائل إعلام “أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأن علينا أن نرى ماذا تبقى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر”، مضيفا “لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد”.

ويواصل المئات من أفراد فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وسط برد قارس، في حين تتلاشى فرص العثور على ناجين.

وذكرت الأمم المتحدة أن الزلزال شرّد ما يصل إلى 5.3 ملايين شخص في سوريا وحدها، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 780 شخصا باتوا بحاجة عاجلة إلى وجبات طعام في البلدين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

وقال غريفيث، أمس، في فيديو نُشر على حسابه بموقع تويتر “قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون بعمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة”.

What I saw today in #Türkiye was devastating.

What were once homes, filled with families and memories, now lay contorted and tangled.

Our thoughts are with those affected and we will continue to support in any way we can. pic.twitter.com/bhMDR1oEGN

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 11, 2023