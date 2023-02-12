بعد 149 ساعة من الزلزال المدمر.. إنقاذ شاب في هاطاي بتركيا (فيديو)

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، صباح اليوم الأحد، من انتشال شاب (35 عاما) على قيد الحياة من تحت أنقاض منزله في هاطاي جنوبي البلاد بعد 149 ساعة من الزلزال.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أنه عقب رصد الفرق المختصة مؤشرات إلى وجود شخص حي تحت أنقاض مبنى من 6 طوابق في مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هاطاي، كثفت الفرق جهودها للوصول إلى المواطن مصطفى صاري غول.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج صاري غول من تحت الأنقاض، بعد جهود استمرت نحو 5 ساعات، بدعم من أفراد الجيش التركي وفرق قادمة من رومانيا.

وحملت فرق الإنقاذ الشاب على نقّالة إلى عربة الإسعاف لإجراء الإسعافات الأولية، بعدما قضى نحو 6 أيام تحت الركام.

وواصلت فرق الإنقاذ التركية والدولية العمل ليل نهار لليوم السابع علي التوالي بحثا عن ضحايا تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلزال والهزات الارتدادية.

وتؤدي الهزات الارتدادية التي تلت الزلزال إلى انهيار المزيد من المباني التي تصدعت بشكل كبير جراء الزلزال المدمر، لذلك فإن عمليات الإنقاذ تكون حساسة، وتتطلب من رجال الإنقاذ العمل بشكل سريع ومركز لإنقاذ أكبر قدر من الذين مازالوا على قيد الحياة.

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

ويواصل الزلزال المدمّر حصد آلاف الأرواح وعشرات الآلاف من المصابين، مع تضاؤل فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض وضعف جهود انتشال العالقين في سوريا.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 24617 قتيلا وأكثر من 80 ألف مصاب، وفي عموم سوريا إلى 4568 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.