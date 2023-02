بعد منطاد التجسس الصيني.. مقاتلة أمريكية تُسقط “جسما غير محدد” فوق كندا

أسقطت مقاتلة أمريكية جسمًا غير محدد فوق كندا، أمس السبت، في إطار عملية مشتركة بين واشنطن وأوتاوا، في حادثة جديدة يشهدها المجال الجوي لأمريكا الشمالية، بعد إسقاط منطاد صيني يُشتبه بأنه لأغراض التجسس، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، إن “جسما غير محدد” أُسقط في منطقة يوكون أثناء طيرانه فوق شمال غربي كندا، غداة تدمير الولايات المتحدة جسما آخَر حلّق فوق ألاسكا.

وكتب ترودو على تويتر “أمرتُ بإسقاط جسم غير محدد انتهك المجال الجوي الكندي”.

وأضاف “أُرسِلت طائرات من كندا والولايات المتحدة”، وقد تمكن صاروخ AIM 9X أطلقته طائرة إف-22 أمريكية من “إصابة” هدفه.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

