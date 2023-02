بعد دعم يوناني عقب الزلزال.. وزير الخارجية التركي: لا ينبغي أن تنتظر أثينا وأنقرة زلزالا آخر لتطبيع علاقاتهما

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى تركيا، اليوم الأحد، للتعبير عن دعم أثينا لجارتها التي ضربها زلزال عنيف على الرغم من التاريخ الطويل من الخصومة بين البلدين.

وهذه الزيارة هي الأولى لوزير أوربي إلى تركيا منذ الكارثة التي حدثت الاثنين الماضي، وأودت بحياة أكثر من 29 ألف شخص في تركيا وسوريا حتى الآن، وأسفرت عن إصابة عشرات الآلاف.

والتقى ديندياس نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، حسب لقطات بثتها القناة العامة “تي آر تي”، قبل أن تُقلهما مروحية إلى المناطق المنكوبة.

LIVE: Turkish FM Mevlut Cavusoglu and his Greek counterpart Nikos Dendias hold joint presser in Hatay #TurkiyeQuakes https://t.co/Cl91w6YCyY

ويزور وزيرا الخارجية مدينة أنطاكيا بولاية هاطاي، حيث يشارك عمال إنقاذ يونانيون في عمليات البحث والإغاثة، كما سيبحث ديندياس وسائل زيادة المساعدة من اليونان.

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye's southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن امتنانه لنظيره اليوناني للدعم الذي قدّمته بلاده بعد الزلزال، مشيرا إلى أنه يجب ألا تنتظر تركيا واليونان وقوع زلزال آخر من أجل إصلاح العلاقات بين البلدين.

وتابع في تصريحات للصحفيين بولاية هاطاي “وجود نيكوس ديندياس معنا اليوم يُظهر تضامن الشعب اليوناني مع تركيا والأمة التركية”، مضيفا “علاقات حسن الجوار تظهر في مثل هذه الأوقات الصعبة”.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أنه في عام 1999 وقع زلزال في تركيا ثم اليونان بفارق نحو شهر، مشيرا أن البلدين هرعا حينئذ لمساعدة أحدهما الآخر.

وأشار إلى أن مجلة (تايم) أعدّت خبرا عن الموضوع في ذلك الوقت، وأنه لم يكن سياسيا في حينه، فبعث رسالة إلى المجلة نشرتها لاحقا.

ونوّه أنه كتب في الرسالة ما مفاده “من المهم أن يساعد بعضنا بعضا في الأوقات الصعبة، لكن لا ينبغي لنا انتظار زلزال آخر وكارثة أخرى لتحسين علاقاتنا”.

وأكد أنه لا يزال يتبنى هذا الرأي، وقال “آمل أن نبذل جهدا لمعالجة الخلافات في وجهات النظر بيننا أيضا بشكل صادق عبر الحوار”.

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده ستواصل بذل ما بوسعها على المستويين الثنائي والأوربي كي تتجاوز تركيا ما خلفته محنة الزلزال.

وفي بداية تصريحه تقدّم ديندياس، نيابة عن اليونان حكومة وشعبا، بالتعازي لتركيا في ضحايا الزلزال، معربا عن سعادته الكبيرة لنجاح طواقم النجدة اليونانية والأوربية في إنقاذ العديد من الأرواح تحت الأنقاض.

وأضاف “قد سنحت لي قبل قليل مع نظيري تشاووش أوغلو، فرصة زيارة خيام أقامتها طواقم نمساوية وهولندية وآيسلندية ويونانية. علمنا عبر الإحاطة التي قدموها لنا بأن هذه الطواقم نجحت في إنقاذ 205 أشخاص كانوا عالقين تحت الركام”.

وأكد أن دعم حكومة اليونان وشعبها لتركيا “لن يتوقف عند هذه النقطة، بل سيتواصل على نحو أكبر”.

وتابع “بناء على التعليمات التي وجّهها إليَّ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أود أن أقول إننا في اليونان سنواصل بذل ما بوسعنا على المستوى الثنائي وعلى صعيد الاتحاد الأوربي لتجاوز هذه الأيام الصعبة”.

FM Mevlut Cavusoglu, Greek counterpart Nikos Dendias are in Hatay. Türkiye's top diplomat on #TurkiyeQuakes:

– Greece offered help shortly after quakes

– Expresses gratitude to Dendias for Greece’s support

– Good neighbourly relations can be seen during such challenging times pic.twitter.com/bV8cKDnih5

— TRT World (@trtworld) February 12, 2023