برعاية الهلال الأحمر القطري.. وفد طبي يصل إلى سوريا لمساعدة منكوبي الزلزال (فيديو)

عبر وفد من الهلال الأحمر القطري وقافلة مساعدات أممية الحدود التركية باتجاه المناطق المتضررة شمال غربي سوريا، لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد، فجر الاثنين الماضي.

وغادر الفريق الطبي الأول العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، متجها إلى الداخل السوري عبر الأراضي التركية من معبر باب الهوى، ليتابع تقديم خدماته العلاجية، على أن يلحق به فريق طبي ثان، محملا بكميات من المواد الطبية والأدوية.

وضم الفريق مجموعة من الأطباء المتطوعين في مختلف التخصصات من أجل تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمنكوبين، فضلا عن الدعم النفسي.

وشمل الوفد عددا من المتخصصين في الجراحة العامة وجراحة الأطفال والعظام والتجميل، وأطباء الحوادث، فضلا عن عدد من الاستشاريين النفسيين.

وقال الوفد في تصريحات للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، إنه سيقوم بإنشاء مستشفى ميداني في الشمال السوري، من أجل تقديم خدماته الطبية لكل المتضررين.

وقال الدكتور أحمد زيتون، استشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية (عضو بالوفد) للجزيرة مباشر “جئنا مبعوثين من الهلال الأحمر القطري، بمكرمة أميرية من أمير قطر، لمساندة أهلنا في سوريا الجريحة، ونحن مستعدون بإذن الله للعمل ليل نهار حتى نخفف مأساة أهلنا في سوريا”.

وعبر الوفد القطري الحدود التركية مع قافلة مساعدات أممية، باتجاه المناطق المتضررة شمال غربي سوريا.

وقالت إدارة معبر باب الهوى الحدودي، في بيان، إن قافلة المساعدات الأممية مكونة من 10 شاحنات تنقل خياما للمتضررين من الزلزال.

بدورها، قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إنه يجب تصحيح الفشل بإرسال المساعدات إلى السوريين في شمال غربي البلاد بأسرع ما يمكن.

وطالبت المسؤولة الأممية دول العالم بتقديم مساعدات عاجلة إلى سوريا بأكملها لدعم كل سوري أينما كان.